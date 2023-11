Neuer oder ter Stegen: „Luxusproblem“ für Nagelsmann

Torhüter Manuel Neuer will im nächsten Jahr wieder in die Nationalmannschaft zurückkehren.

München Manuel Neuer findet immer mehr zur früheren Klasse zurück. Gegen Kopenhagen rettet der Torwart die Bayern spät mit einer Zweifach-Parade. Österreichs Nationaltrainer blickt schon in die EM-Zukunft.

Österreichs Fußball-Nationaltrainer Ralf Rangnick glaubt fest an ein Comeback von Bayern-Torwart Manuel Neuer in der deutschen Auswahl und bei der EM im Sommer.

Auf Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht der frühere Bundesliga-Coach Rangnick dabei im kommenden Jahr „ein Luxusproblem“ zukommen, wenn dieser sich bei der Wahl der deutschen Nummer 1 zwischen dem 37 Jahre alten Neuer und Konkurrent Marc-André ter Stegen (31) vom FC Barcelona entscheiden muss. „Das ist sicherlich nicht ganz einfach für Julian, das zu entscheiden“, sagte Studiogast Rangnick in der ZDF-Sendung zum fünften Gruppenspieltag der Champions League

Neuer: „Die Zeichen stehen nicht schlecht“

Der erneut überzeugende Neuer hatte den FC Bayern in seinem erst siebten Spiel nach seinem langwierigen Beinbruch beim 0:0 gegen den FC Kopenhagen in der 88. Minute mit einer zweifachen Parade vor einer Niederlage bewahrt. „Mich freut es riesig, dass er wieder da ist. Dass er es geschafft hat, nach so einer schweren Verletzung wieder zurückzukommen, ist toll. Für ihn, für Bayern, aber auch für die deutsche Nationalmannschaft“, sagte Rangnick und schlussfolgerte: „Ich traue ihm absolut zu, dass er da auch wieder zurückkommt.“

Das ist auch ein erklärtes Ziel des langjährigen DFB-Stammtorhüters Neuer für 2024 und das Heimturnier im Juni und Juli. „Wir gehen alle davon aus, wenn alles normal läuft, dass ich dann wieder dabei bin“, sagte Neuer selbst mit Blick auf die kommenden Länderspiele Ende März: „Die Zeichen stehen nicht schlecht.“

Bei den jüngsten Niederlagen in Berlin gegen die Türkei (2:3) und in Wien gegen Rangnicks Österreicher (0:2) hatte Neuer noch nicht wieder zum DFB-Kader gehört. Bei beiden Partien stand der Frankfurter Kevin Trapp im Tor, weil ter Stegen wegen Rückenbeschwerden ausfiel.

Rangnick erwartet 2024 einen hoch motivierten Neuer mit Blick auf das DFB-Team: „Manu hat schon angedeutet, dass er - wenn er fit und gesund bleibt - auch da nochmal möchte und die EURO im eigenen Land spielen möchte.“