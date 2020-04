Newcastle United wird zu einem politischen Spielball

Die Fans von Newcastle United sind ausgelaugt. Nach 13 Jahren, in denen ihr stolzer Verein durch den Sportartikel-Tycoon Mike Ashley herunter gewirtschaftet wurde, wollen sie einfach nur die Aussicht auf guten Fußball zurück. Sie wollen, dass ihr Klub wieder mit Ambitionen auftritt, anstatt einfach nur ums Überleben in der Premier League zu spielen. Diese Verzweiflung ist ein Grund dafür, dass die Anhängerschaft der bevorstehenden Übernahme durch den Staatsfonds Saudi-Arabiens weitgehend kritiklos gegenüber steht, während Menschenrechtsorganisationen Alarm schlagen.

Genau genommen steckt hinter dem angestrebten Kauf des Klubs für angeblich 300 Millionen Pfund ein Konsortium aus mehreren Parteien. Die aus der englischen Arbeiterregion Yorkshire stammende Geschäftsfrau Amanda Staveley und die Londoner Reuben-Brüder würden künftig allerdings nur jeweils zehn Prozent an den Magpies (Elstern) halten, wie Newcastle United wegen der schwarz-weiß gestreiften Trikots genannt wird. Zu 80 Prozent soll der Klub nach der Übernahme dem saudi-arabischen Public Investment Funds (PIF) gehören, einem der reichsten Staatsfonds der Welt. An dessen Spitze steht Kronprinz Mohammed bin Salman. Newcastle United würde quasi in Staatsbesitz übergehen, ähnlich wie es vorher schon mit Manchester City (Vereinigte Arabische Emirate) und Paris Saint-Germain (Katar) geschah.

184 Menschen hat Saudi-Arabien 2019 hingerichtet

Für das Kalkül dieser Länder wurde der Begriff “Sportswashing” erfunden. Gemeint ist damit die Politur des eigenen Rufs durch Sport. Saudi-Arabien gehört zu den am heftigsten kritisierten Staaten der Welt. Die Vorwürfe reichen über die Verfolgung von Homosexuellen und Oppositionellen über den Krieg im Jemen bis zur Ermordung der Journalisten Jamal Khashoggi. Laut Amnesty International hat Saudi-Arabien im vergangenen Jahr 184 Menschen hingerichtet, so viele wie kein anderes Land zuvor in einem Jahr. Die Organisation warnt die Premier League, sich zum Handlanger diktatorischer Regime zu machen.

Die Liga hat das letzte Wort darüber, ob der Deal zustande kommt, doch es ist unwahrscheinlich, dass die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien bei der Entscheidung eine Rolle spielt. Auch die Übernahme Manchester Citys durch Scheich Mansour aus Abu Dhabi hat die Liga 2008 abgesegnet. Die Golfstaaten sind längst auf der Bühne des internationalen Spitzensports angekommen. Die Fußball-WM in zwei Jahren soll bekanntlich in Katar ausgetragen werden.

TV-Piraterie ein stärkeres Argument als Menschenrechte

Aus genau diesem Land kommt der größte Widerstand gegen Saudi-Arabiens Einstieg in der Premier League. Der TV-Sender beIN Sports, der von Katar finanziert wird, wandte sich in einem Schreiben an die Liga und ihre Vereine und prangerte an, dass Saudi-Arabien illegal Spiele aus England übertrage und den Klubs damit finanziell schade. Oder, anders formuliert: TV-Piraterie ist im englischen Fußball ein stärkeres Argument als Menschenrechte. Der Guardian kommentierte, dass viele der Liga-Vorstände bei der Erwähnung des Worts Moral wohl erstmal das Wörterbuch suchen müssten.

Die Intervention aus Katar zeigt, wie sehr der Sport und in diesem Fall die Premier League zum Spielfeld politischer Interessen geworden ist. Katar und Saudi-Arabien sind erbitterte Rivalen, der Zusammenschluss der Saudis mit anderen Staaten aus der Region gegen Katar hat zu einer seit 2017 andauernden Krise geführt. Ein Partner in diesem Bündnis sind übrigens die Vereinigten Arabischen Emirate, die über Manchester City in der Premier League vertreten sind.

Fans von Newcastle United wollen nur guten Fußball sehen

Die Fans von Newcastle United stehen plötzlich mitten in einem “geopolitischen Sturm”, wie es der Guardian formuliert, dabei wollen sie im Grunde nur eine Sache. Sie wollen, dass ihr Verein guten Fußball spielt. Nach 13 Jahren unter dem aktuellen Besitzer Mike Ashley ist die Freude über seinen bevorstehenden Abschied größer als mögliche Vorbehalte gegen die neuen Eigentümer.