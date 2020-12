Nichts spricht zurzeit mehr für Schalke 04

Bild mit Symbolwert: Schalkes Benito Raman nach der 0:3-Niederlage am Sonntagabend gegen Bayer Leverkusen.

Gelsenkirchen. Oben kann in der Bundesliga noch vieles passieren. Unten aber sieht es für Schalke 04 Woche für Woche schlimmer aus. Ein Kommentar.

Beim großen FC Bayern läuft es noch lange nicht so rund wie gegen Ende der vergangenen Saison, als er alles abräumte, was abzuräumen war. Der Meister hat sich in zehn Bundesligaspielen schon 16 Gegentore eingefangen, das Fehlen von verletzten Spielern wie Joshua Kimmich und Alphonso Davies fällt trotz des topbesetzten Kaders ins Gewicht. Aber die Bayern stehen oben, sie lassen sich vom Verfolger RB Leipzig ein bisschen ärgern, aber nicht umwerfen.