Bundesliga Nur noch Geimpfte und Genesene sollen in NRW-Fußballstadien

Düsseldorf. Die 2G-Regelung soll in NRW künftig auch für Fußballspiele gelten. Das kündigte Ministerpräsident Wüst am Dienstag an.

Die neuen 2G-Regeln im Freizeitbereich in NRW sollen laut Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) auch für Sport-Großveranstaltungen wie zum Beispiel beim Fußball gelten. Es gehe darum, die Ungeimpften keinem Infektionsrisiko auszusetzen, so Wüst am Dienstag.

Mehr dazu in Kürze...

