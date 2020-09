Verletzungspech: Bayern-Neuzugang fehlt gegen Schalke

München. Der FC Bayern München muss beim Bundesliga-Auftakt gegen den Schalke 04 auf ein Talent aus Frankreich verzichten. Tanguy Nianzou ist verletzt.

Der FC Bayern muss vorerst auf Neuzugang Tanguy Nianzou verzichten. Der 18-Jährige habe sich beim Training mit Frankreichs U20-Auswahl am Oberschenkel verletzt, teilten die Münchner am Dienstag mit. Er droht damit einige Wochen auszufallen. Zuerst hatten „Bild“ und „Sport Bild“ berichtet. Nianzou war im Sommer von Paris Saint-Germain zum deutschen Fußball-Rekordmeister gekommen.

Pflichtspielauftakt gegen Schalke 04

Für die Bayern standen nach einem Kurz-Urlaub im Anschluss an den Triumph in der Champions League am Dienstag Corona-Tests und eine erste Cyber-Trainingseinheit an. Weil das Erstrundenspiel der Münchner im DFB-Pokal auf Oktober verschoben wurde, steht die erste Partie des Teams von Trainer Hansi Flick am Freitag der nächsten Woche (20.30 Uhr) beim Bundesliga-Auftakt gegen Schalke 04 an. (dpa)