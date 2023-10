Osnabrück-Fan stürzt bei Fortuna-Spiel ab - Zustand kritisch

Ein Fan des VfL Osnabrück stürzte am Freitagabend in der Düsseldorfer Arena ab.

Düsseldorf Ein Fan des VfL Osnabrück ist im Stadion von Fortuna Düsseldorf abgestürzt. Er soll sich in einem bedrohlichen Zustand befinden.

Vor dem Zweitligaspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem VfL Osnabrück kam es zu einem tragischen Unfall. Ein Fan der Gäste ist im Gästeblock über eine Brüstung gestürzt und mehrere Meter in die Tiefe gefallen, teilte der VfL mit. "Unser Fan ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Sein Zustand ist kritisch. Beide Fanlager werden in der ersten Halbzeit schweigen", teilten die Osnabrücker am Freitagabend mit.

Der Unfall ereignete sich, als sich der Gästeblock in der Düsseldorfer Arena langsam füllte. Deshalb verzichteten die Anhänger beider Teams schon vor dem Spiel auf Gesänge und weitere Aktionen. Auch die Spielernamen wurden bei der Mannschaftsvorstellung nicht mitgebrüllt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball