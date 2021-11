Paris reist ohne Messi zum Spiel nach Leipzig

Paris/Leipzig. Der argentinische Fußball-Profi Lionel Messie fällt wegen einer Prellung für das Champions-League-Spiel bei RB Leipzig aus.

Paris Saint-Germain wird ohne Lionel Messi nach Leipzig reisen. Der argentinische Superstar fällt nach einer Prellung mit Knie- und Oberschenkelbeschwerden auf der linken Seite für das Champions-League-Rückspiel an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei RB Leipzig aus. PSG-Cheftrainer Mauricio Pochettino teilte am Dienstag auf der Vereins-Homepage seinen 21-köpfigen Kader mit. Damit steigen die Chancen der bislang punktlosen Leipziger auf den ersten Sieg in der Gruppe A.

Zuletzt musste Messi wegen muskulärer Probleme in der Halbzeit gegen OSC Lille (2:1) ausgewechselt werden. Im Hinspiel reichten ihm zwei Chancen, um das Spiel nach der RB-Führung noch zum Endstand von 3:2 zu drehen. Der gegen Lille am Freitag noch krankheitsbedingt fehlende Kylian Mbappé gehört mit zum Reisekader. Der Torschütze zum 1:0 im Hinspiel hatte bereits am Montag mit dem Team trainiert. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball