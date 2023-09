Plötzlich weg! Darum verließ TV-Experte Didi Hamann das Studio

Essen. Erst sollte Didi Hamann für Sky das Geschehen in der Champions League analysieren, doch dann war er plötzlich verschwunden? Was war passiert?

Didi Hamann ist als Experte des TV-Senders Sky bekannt und als Kritiker bei deutschen Fußballern gefürchtet. Regelmäßig teil der einstige Nationalspieler aus und analysiert schonungslos das Geschehen auf und um die großen Fußballstadien. So sollte es auch am Mittwoch sein, als Union Berlin gegen Real Madrid groß aufspielte und die Bayern sich einen spektakulären Schlagabtausch mit Manchester United lieferten. In Deutschland teilen sich DAZN und Amazon Prime (Dienstags-Topspiel) die Rechte für die Champions League, in Österreich aber Sky und DAZN. Und für eben jene österreichischen Zuschauer hatte Sky Hamann als Experte vor die Kamera geholt.

Doch dann war Hamann plötzlich weg! Zunächst saß er im Studio noch mit Ex-Stürmer Marc Janko und Moderatorin Constanze Weiss. Dann aber analysierte plötzlich Österreichs Ex-Fußballer Marko Stankovic die Partien, und nicht mehr Hamann.

Didi Hamann weg – was war geschehen?

Eine Erklärung lieferte Moderatorin Weiss: „Didi Hamann ist leider erkrankt, er hat seine Stimme verloren im Laufe der Sendung. Deshalb haben wir den Didi nach Hause geschickt.“ Auf X, ehemals Twitter, teilte Sky mit: „Gute Besserung, Dietmar Hamann! Unser Sky-Experte musste leider krankheitsbedingt die Champions-League-Sendung verlassen – für ihn springt 'Allround-Talent' Marko Stankovic ein.“ Schon zu Beginn der Übertragung war Hamann hörbar heiser.

Ob Didi Hamann an diesem Donnerstag wieder vor der Kamera steht? Sky zeigt die Partien der Europa League, Hamann ist eigentlich als Experte gesetzt…

Zuletzt hatte sich der 50-Jährige skeptisch zur Verpflichtung von Julian Nagelsmann als Bundestrainer geäußert: „Einen Trainer da hinzusetzen mit 36 oder 37 - ich möchte es nicht als Risiko bezeichnen, aber meine Wahl wäre es nicht.“ Das Auftreten und die Ausstrahlung seien „sehr viel wichtiger als das Sachliche und das Fachliche. Deswegen würde ich mir wünschen, dass wir einen erfahrenen Mann holen“.

