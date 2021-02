Podcast: Schalke gegen BVB - das vorerst letzte Derby?

Der BVB muss am Samstag nach Schalke: Das Revierderby wird derzeit von großen Sorgen bei beiden Klubs in den Schatten gestellt.

Essen. Das Revierderby steht vor der Tür: Schalke 04 trifft auf Borussia Dortmund. Über die Klubs und deren Perspektiven sprechen wir im Podcast.

Wenn Schalke 04 auf Borussia Dortmund trifft, gibt es im Ruhrgebiet eigentlich eine Woche lang kein anderes Thema als die Rivalität von Königsblau und Schwarz-Gelb. Zentrale Fragen in den Fan-Diskussionen sind dann: Wer ist Favorit und warum? Welche Spieler sind entscheidend? Wie wird wohl die Stimmung im Stadion sein? Wenn S04 und BVB an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) aufeinandertreffen, ist vieles anders. Und darüber reden wir in unserem Podcast "Fußball Inside".

Im Stadion wird's zum dritten Mal in Folge leise sein. Die ersten beiden Geister-Derbys entschied Dortmund im Signal-Iduna-Park klar für sich (4:0, 3:0). Zudem haben beide Teams außerhalb des Rasens Probleme. Den Schalkern droht der Abstieg in die 2. Bundesliga, das Derby könnte das letzte für mindestens ein Jahr sein. Sportchef Jochen Schneider kündigte am Dienstag seinen Rückzug im Juni an. Doch wer kommt nun? Wie geht es weiter? Das sind drängendere Fragen in Gelsenkirchen.

BVB: Champions-League-Qualifikation in Gefahr

Der BVB siegte in der Champions League am Mittwoch mit 3:2 in Sevilla. Doch ob der BVB auch in der kommenden Saison in der Königsklasse spielt, ist noch offen, die Qualifikation in Gefahr. Immerhin der nächste Trainer steht fest - Marco Rose kommt von Borussia Mönchengladbach, wie die Klubs am Montag verkündeten. Auch das ist ein Gesprächsthema im Podcast.

Moderator Timo Düngen diskutiert mit BVB-Reporter Marian Laske und Schalke-Reporter Andreas Ernst und tippt am Ende die wichtigsten Spiele des Wochenendes aus Ruhrgebiets-Sicht: