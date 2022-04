Podcast: Was im Aufstiegsrennen für Schalke spricht

Essen. In unserem Podcast Fußball inside sprechen wir heute über die Spitzenspiele zwischen Bayern und dem BVB sowie zwischen Schalke und Bremen.

Die Fußball-Saison 2021/22 neigt sich dem Ende entgegen - zumindest in der 2. Bundesliga ist die Spannung gewaltig. In der Bundesliga nämlich ist der Kampf um die Spitze entschieden, im Spitzenspiel des FC Bayern München gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky) geht es vor allem ums Prestige. Nicht so in der 2. Bundesliga, wo es im Aufstiegsrennen dramatisch eng zugeht - und wo das Spitzenspiel zwischen Schalke 04 und Werder Bremen am Samstag (13.30 Uhr/Sky) über die Tabellenspitze und vielleicht sogar um den Aufstieg entscheidet.

Nur logisch, dass sich Moderator Nils Halberscheidt sowie die WAZ-Reporter Sebastian Weßling und Robin Haack im Podcast Fußball inside vor allem diesen beiden Spielen widmen. Zunächst geht es um den Klassiker in der ersten Bundesliga. Dortmund, so erklärt es BVB-Experte Weßling, will um jeden Preis vermeiden, dass der FC Bayern mit einem Sieg gegen den Verfolger die Meisterschaft vorzeitig sichern und vor den Augen des Rivalen den Titel feiern kann.

Was BVB-Profi Julian Brandt über seine Zukunft verrät

Ein weiterer Grund, warum die Partie aus BVB-Sicht wichtig sei: weil man zeigen könne, dass man in der Lage sei, mit dem Branchenprimus auf Augenhöhe zu agieren - und das wäre dann für die kommende Saison ein wichtiger Fingerzeig. Außerdem berichtet Weßling von seinem Interview mit BVB-Profi Julian Brandt, in dem dieser erzählt, warum er eine erfolgreiche Dortmunder Zukunft unter Trainer Marco Rose sieht - und ob er selbst Teil dieser Zukunft sein will.

Der zweite Teil des Podcasts widmet sich dem dramatischen Aufstiegsrennen in der 2. Bundesliga. Im Spitzenspiel zwischen Schalke und Werder treffen die beiden besten Sturmduos der Bundesliga aufeinander. S04-Experte Haack analysiert die Ausgangslage und erklärt, was im Saisonfinale für Königsblau spricht. Er erklärt aber auch, warum ein Schalker Sieg noch nicht die Entscheidung im Aufstiegsrennen bedeuten würde und warum beim Pottklub trotz einer respektablen Siegesserie vieles noch etwas wacklig wirkte.

