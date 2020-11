Poldi auf Schlittschuhen? „Werde Spieler der Kölner Haie“

Köln. Er war Fußball-Weltmeister – und künftig könnte Lukas Podolski Schlittschuhe anziehen - zumindest für kurze Zeit. Grund ist eine Wette in Köln.

Fußball-Weltmeister Lukas Podolski ist mit dem angeschlagenen Eishockey-Klub Kölner Haie eine Wette mit ungewöhnlichem Einsatz eingegangen. „Wenn ihr es schafft, die 100.000er-Marke an verkauften „Immerwigger-Tickets“ zu knacken, werde ich Spieler der Haie„, sagte der Fan des DEL-Klubs.

Der achtmalige Eishockey-Meister verkauft unter anderem virtuelle Karten, um einen Teil der ausbleibenden Zuschauereinnahmen ausgleichen zu können. Es ist eine symbolische Aktion, es handelt sich dabei also eher um eine Spende an den Kölner Eishockey-Klub in Deutschlands höchster Liga. Bislang wurden rund 86.000 solcher Tickets verkauft. Alleine Podolski hatte 500 „Immerwigger“-Karten erworben. Insgesamt zahlten die Fans über diese Aktion rund 490.000 Euro in die klamme Klubkasse.

Haie-Trainer Krupp ist begeistert von Poldis Einsatz

Haie-Chefcoach Uwe Krupp würde „Poldi on Ice“ nur zu gerne begrüßen. „Ich würde mich freuen, Lukas bei uns in der Kabine zu haben“, sagte Krupp über ein mögliches Gastspiel des 35-Jährigen, der aktuell beim Fußball-Erstligisten Antalyaspor in der Türkei unter Vertrag steht: „Durch seinen späten Einstieg kommt da selbst mit seinen athletischen Voraussetzungen einiges auf ihn zu. Ich bin gespannt, wie er sich schlägt.“

Auch dank der Unterstützung der Dauerkarten-Fans, die dem Verein zu einem Großteil den vollen Kaufbetrag ihrer Saisonkarte als „Spende“ überlassen haben, fehlt den Kölnern zum ehrgeizigen Ziel, die 100.000er-Marke zu erreichen, nun noch der Gegenwert von etwa 14.000 Tickets. „Der Verkauf der symbolischen Eintrittskarten, die weiterhin auf immerwigger.de oder im Online-Ticketshop erworben werden können, trägt maßgeblich dazu bei, den Eishockey-Standort Köln zu sichern und einen Start in die DEL-Saison 2020/21 auch ohne Zuschauer zu wagen“, lässt der Verein verlauten.

„Gemeinsam schaffen wir das!“, sagt Podolski, der sich in der Vergangenheit unter anderem als Botschafter der Eishockey-WM 2017 und des „Winterspiels“ der DEL 2019 für den Eishockey-Standort Köln engagiert hatte. Dann würde der Weltmeister von 2014 die Fußballschuhe gegen Schlittschuhe eintauschen. (fs)