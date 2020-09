Profi ohne Spielberechtigung eingesetzt: AS Rom verliert 0:3

Rom. Ein Sportgericht wertet den Saisonauftakt von AS Rom für Gegner Hellas Verona. weil die Römer einen Spieler einsetzten, der nicht im Kader stand.

Weil die AS Rom beim 0:0 im Serie-A-Auftaktspiel gegen Hellas Verona einen nicht spielberechtigten Profi eingesetzt hat, ist die Partie nachträglich gegen den Hauptstadtclub gewertet worden. Das entschied das Sportgericht der italienischen Fußball-Liga am Dienstag. Die Partie wird mit 3:0 für Verona gewertet. Bei den Römern stand in der Partie am Samstag der 23 Jahre alte Amadou Diawara in der Startelf. Dieser war im offiziellen Kader, den der Club vor der Saison der Liga gemeldet hatte, nicht aufgeführt worden.

In der Serie A können Profis bis zu einem Alter 22 Jahren eingesetzt werden, ohne auf der offiziellen Kaderliste zu stehen. Der Guineer Diawara hatte im Sommer seinen 23. Geburtstag gefeiert. Offiziell können die Clubs 25 Spieler für die Saison melden - die Liste der AS Rom umfasste 21 Profis. Es wurde daher erwartet, dass der Club Berufung gegen die Entscheidung des Sportgerichts einlegen wird. (dpa)