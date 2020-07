PSG: Auch Ex-Schalker Thilo Kehrer bei Pokalsieg verletzt

Paris. Ex-Schalker Kehrer hat sich beim Pokalsieg seines Klubs Paris Saint-Germain verletzt. Trainer Tuchel sorgt sich zudem um Top-Star Mbappé.

Nach der Verletzung von Weltmeister Kylian Mbappé im Finale um den französischen Fußballpokal hat sein Klub Paris Saint-Germain bislang noch keine Diagnose mitgeteilt. Der Stürmer war am Freitagabend beim 1:0-Sieg über AS Saint-Etienne nach einer halben Stunde rüde gefoult worden und musste mit einer Knöchelblessur ausgewechselt werden. Bei der Siegerehrung im Stade de France, zu der Mbappé an Krücken erschien, sagte der 21-Jährige zu Staatspräsident Emmanuel Macron: „Es hat ein bisschen geknackt.“

Trainer Tuchel besorgt

PSG-Trainer Thomas Tuchel äußerte sich nach der Partie in Saint-Denis bei Paris in der Nacht zum Samstag sehr besorgt. „Alle, die dieses Foul gesehen haben, sind beunruhigt. Natürlich bin ich beunruhigt“, sagte Tuchel auch mit Blick auf das Finalturnier der Champions League im August in Lissabon, für das PSG - das neben dem Pokalsieg auch schon die wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochene Saison als Meister beendet hatte, qualifiziert ist.

Tuchel musste zudem schon frühzeitig den deutschen Nationalspieler Thilo Kehrer auswechseln. Der 23 Jahre alte Verteidiger, der von 2012 bis 2015 beim FC Schalke 04 gespielt hatte, ehe er vor dort zu dem französischen Topklub gewechselt war, ließ sich nach einem Zweikampf zunächst an der rechten Hüfte behandeln, konnte aber nicht weitermachen. (dpa)