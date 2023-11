Rangnick: Deutschland mit „Toptrainer“ und guter EM-Chance

Wien Ralf Rangnick kennt die Spielidee von Julian Nagelsmann. Der DFB-Auswahl traut der Nationaltrainer Österreichs viel zu - insbesondere im kommenden Jahr.

Österreichs Trainer Ralf Rangnick traut der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit Bundestrainer Julian Nagelsmann „eine richtig gute“ Heim-EM zu.

„Wir haben schon in den ersten Spielen gesehen, welchen Fußball Julian spielen will“, sagte der 65-Jährige am Montag vor dem Länderspiel beider Nationen an diesem Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in Wien. Er sei von der guten Chance für Deutschland im kommenden Jahr überzeugt. „Weil sie die Spielerqualität, aber auch einen absoluten Toptrainer haben.“

Rangnick und Nagelsmann (36) kennen sich aus gemeinsamen Jahren in der Fußball-Bundesliga. „Klar kenne ich Julian und weiß auch, wie seine Spielidee aussieht.“ Auf die taktische Variabilität - gegen die Türkei (2:3) hatte Nagelsmann mit Kai Havertz als „Joker“ hinten links gespielt - sei sein Team vorbereitet.

„Wir müssen uns auf uns konzentrieren und natürlich auch vorbereitet sein auf verschiedene Szenarien“, sagte Rangnick. Er werde die „stärkstmögliche“ Startelf aufbieten. Wie Gastgeber Deutschland ist Österreich für die EM 2024 qualifiziert.