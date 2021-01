Rassismus-Vorwurf überschattet nächsten Union-Coup

Berlin. Ein Spieler von Union Berlin hatte den Leverkusener Nadiem Amiri rassistisch beleidigt. Amiri akzeptiert Entschuldigung seines Gegenspielers.

Nach den Rassismus-Anschuldigungen von Bayer Leverkusens Nationalspieler Jonathan Tah wegen einer Beleidigung seines Kollegen Nadiem Amiri hat Union Berlins Trainer Urs Fischer schnell eine Aufarbeitung des Vorfalls angekündigt. Das versprach der Coach des Überraschungsteams der Fußball-Bundesliga unmittelbar nach dem nächsten sportlichen Coup der Eisernen beim 1:0 gegen die Werkself am späten Freitagabend.

Jonathan Tah berichtet im TV-Interview von rassistischen Beleidigungen gegen Mitspieler Amiri

Noch auf dem Platz hatte Fischer versucht, den aufgebrachten Amiri zu beruhigen. Nur durch die anschließenden klaren Worte von Tah im DAZN-Interview wurde der Vorfall in seiner Tragweite publik. "Scheiß Afghane", soll ein Union-Profi dem deutschen Nationalspieler Amiri, dessen Eltern in den 80er Jahren aus Afghanistan nach Deutschland kamen, entgegengerufen haben. Auf TV-Bildern ist zu sehen, wie sich der 24-Jährige aufgebracht mit mehreren Kontrahenten unterhält. Gestik und Mimik aller Beteiligten verdeutlichen die angespannte Stimmung.

Amiri akzeptiert Entschuldigung von Union-Spieler

Noch unmittelbar nach den Spiel hatte, wie am Samstag bekannt wurde, Amiri die Entschuldigung des Union-Profis, der ihn beleidigt hatte, angenommen. "Er ist zu mir in die Kabine gekommen. Es sind aus den Emotionen heraus unschöne Worte gefallen, die ihm sehr leid tun. Er hat mir das glaubwürdig versichert, deswegen ist die Sache für mich erledigt", wurde der 24-Jährige am Samstagmorgen von seinem Verein Bayer Leverkusen bei Twitter zitiert.

Union-Trainer Fischer verspricht gründliche Aufarbeitung

Fischer hatte zudem versprochen, sich schnell ein genaues Bild machen, Gespräche mit seinen Spielern führen. Zur Tagesordnung will man in Berlin-Köpenick jedenfalls nicht übergehen. Diese Reflexion war zuletzt im Profisport beim heiklen Thema Rassismus eher unüblich. Fischer: "Solche Dinge haben auf dem Fußballplatz nichts verloren. Von daher gilt es sicherlich, das aufzuarbeiten.". (dpa)