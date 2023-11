Raum statt Gosens: Nagelsmann muss kurzfristig umplanen

Frankfurt/Main Nur wenige Stunden nach seiner Nominierung für den Länderspiel-Abschluss des Jahres hat Julian Nagelsmann noch einmal personell umplanen müssen.

Statt Robin Gosens von Union Berlin wird David Raum von RB Leipzig zum Aufgebot der Fußball-Nationalmannschaft für die Partien am 18. November gegen die Türkei in Berlin und drei Tage später in Wien gegen Österreich gehören. Das bestätigte der DFB.

Gosens Frau erwartet Nachwuchs

Zuvor hatte bereits RB-Trainer Marco Rose von der Nachnominierung Raums berichtet. Der Grund für den kurzfristigen Wechsel: Gosens erwartet in den kommenden Tagen die Geburt seines zweiten Kindes und will daher bei seiner Frau bleiben.

Zuletzt hatte Gosens im Wettstreit mit Raum für die Position als linker Außenverteidiger den Vorzug bekommen. Bei den ersten beiden Länderspielen unter Nagelsmann in Amerika gegen die USA (3:1) und Mexiko (2:2) stand der 29-Jährige im Oktober in der Startformation. Gegen Mexiko wurde Raum nur eingewechselt, da Gosens muskuläre Probleme hatte, wie Nagelsmann nach dem Spiel in Philadelphia berichtete.