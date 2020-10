Live-Ticker RB Leipzig startet mit Sieg in die Champions League

Essen. Der Bundesligist gewinnt in der Champions League gegen Istanbul Basaksehir mit 2:0. Angelino trifft doppelt. Pleite für PSG-Trainer Tuchel.

Bundesliga-Spitzenreiter RB Leipzig ist erfolgreich in die Gruppenphase der Champions League gestartet. Die Sachsen gewannen zum Auftakt ihr Heimspiel gegen den türkischen Meister FK Basaksehir aus Istanbul nach einem Doppelschlag von Angelino (16., 20.) mit 2:0 (2:0).

„Das ist ein großartiges Ergebnis, auch wenn die zweite Halbzeit nicht mehr so gut war“, sagte Angelino beim Streamingdienst DAZN. „Das Wichtigste ist, dass wir gewonnen haben. Wir müssen uns verbessern und besser spielen.“

Durch den Erfolg hat sich die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann eine gute Ausgangsposition für die weiteren Gruppenspiele in der schweren Gruppe H verschafft. Am 28. Oktober ist RB zu Gast bei Manchester United, am 4. November kommt Paris St. Germain nach Leipzig.

Dämpfer für Tuchel und Paris

Champions-League-Finalist Paris Saint-Germain hat derweil zum Start einen Dämpfer hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Thomas Tuchel unterlag im Topspiel der Leipziger Vorrunden-Gruppe H gegen Manchester United am Dienstag daheim mit 1:2 (0:1). Der FC Chelsea mit Kai Havertz und Timo Werner kam in Gruppe E gegen Europa-League-Sieger FC Sevilla nicht über ein 0:0 hinaus. Dagegen entledigte sich der FC Barcelona in Gruppe G seiner Pflichtaufgabe gegen Ferencvaros Budapest trotz eines Platzverweises für Abwehrchef Gerard Piqué mit einem 5:1 (2:0)-Erfolg.

Turin gewinnt ohne Ronaldo gegen Dynamo Kiew

Am frühen Abend hat der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin ohne den mit dem Coronavirus infizierten Superstar Cristiano Ronaldo seinen Auftakt in die Champions-League-Saison gewonnen. Das Team von Trainer Andrea Pirlo siegte beim ukrainischen Vize-Meister Dynamo Kiew am Dienstag durch zwei Tore von Alvaro Morata (46./84.) mit 2:0 (0:0).

Macht Tempo: RB-Profi Kevin Kampl. Foto: AFP

Im zweiten frühen Spiel verlor in der Dortmunder Gruppe F Zenit St. Petersburg überraschend 1:2 (0:0) gegen den FC Brügge. Emmanuel Dennis (63.) und Charles De Ketelaere (90.+3) trafen für die belgischen Gäste, Brügges Torwart Ethan Horvath prallte der Ball nach einem Fernschuss von Dejan Lovren vom Pfosten an den Hinterkopf und von dort zum zwischenzeitlichen Ausgleich ins Tor (74).

Hier gibt es die Live-Ticker zum Nachlesen:

RB Leipzig - Istanbul Basaksehir

FC Barcelona - Ferencváros

Paris Saint-Germain - Manchester United

FC Chelsea - FC Sevilla

Stade Rennes - FK Krasnodar

(alle 21 Uhr)