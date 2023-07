RB Leipzig verliert im ersten Test gegen Udinese Calcio

RB-Trainer Marco Rose muss bis zum Saisonstart zahlreiche neue Spieler in seinen Kader integrieren.

Bruneck RB Leipzig hat sein erstes Spiel im Rahmen des Trainingslagers verloren. Der Fußball-Bundesligist unterlag auf dem Sportplatz von Rapid Lienz gegen Udinese Calcio 1:2 (0:1).

Die Torschützen für den Vorjahres-Zwölften der italienischen Serie A waren der frühere RB-Profi Lazar Samardzic (30.) und Vivaldo Samedo (83.). Für RB glich Neuzugang Loïs Openda nach der Pause aus (66.).

Beim DFB-Pokalsieger kamen zahlreiche neue Spieler zum Einsatz. So feierten der Niederländer Xavi Simons (Leihe, Paris Saint-Germain) und El-Chadaille Bitshiabu (Paris Saint-Germain) in der ersten Halbzeit ihr Debüt für den Vorsaison-Dritten der Bundesliga.

Rose muss acht Neuzugänge integrieren

In der zweiten Hälfte wechselte RB-Trainer Marco Rose seine Elf komplett durch und testete mit Openda (RC Lens), Fabio Carvalho (Leihe, FC Liverpool) und Keeper Leopold Zingerle (Paderborn) weitere neue Spieler. Insgesamt muss der Coach der Sachsen nach den Abgängen der Schlüsselspieler Christopher Nkunku (FC Chelsea), Dominik Szoboszlai (FC Liverpool) und Konrad Laimer (FC Bayern München) bis zum Saisonstart acht Neuzugänge in seinen Kader integrieren.

Aufgrund von leichten Beschwerden beziehungsweise Reha-Maßnahmen waren Neuzugang Christoph Baumgartner (TSG 1899 Hoffenheim) und die Routiniers Emil Forsberg, Yussuf Poulsen und Lukas Klostermann im Trainingslagerhotel in Bruneck geblieben.

Drei weitere Tests bis zum Supercup

RB Leipzig startet am 12. August mit dem Supercup-Duell beim deutschen Meister FC Bayern in die neue Saison. Bis dahin stehen noch drei weitere Testspiele auf dem Programm.

Am 28. Juli spielen die Sachsen am letzten Tag ihres Trainingslagers ein Mini-Turnier gegen den Bundesliga-Konkurrenten Werder Bremen und Englands Zweitligisten Ipswich Town. Am 5. August eröffnet der sächsische Club seine Saison mit einem Testspiel daheim gegen den spanischen Erstligaaufsteiger UD Las Palmas.