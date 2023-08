Real dementiert Gerüchte über Rücktritt von Club-Boss Pérez

Madrid Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat Gerüchte über einen angeblich kurz bevorstehenden Rücktritt von Clubpräsident Florentino Pérez dementiert.

Die in den sozialen Netzwerken und auch in einigen Medien veröffentlichten Gerüchte seien „völlig unwahr“ und „von Interessen gesteuert“, die „nichts mit der Realität zu tun hätten“, teilte der Verein mit. Der Club wies auch Gerüchte zurück, wonach man vorhabe, das Trainingsgelände in Valdebebas nordöstlich von Madrid nach Pérez zu benennen.

Der 76-Jährige ist auch Präsident des spanischen Baukonzerns ACS. Der Ingenieur, Ex-Politiker und Magnat führt den Verein, bei dem unter anderem die Deutschen Toni Kroos und Antonio Rüdiger unter Vertrag stehen, ununterbrochen seit Juni 2009. Zuvor war er bereits zwischen 2000 und 2006 Präsident der „Königlichen“ gewesen.