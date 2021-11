Regionalliga: KFC Uerdingen feuert Trainer Dmitry Voronov

Am Dienstagabend erfolgte der vierte Trainerwechsel der laufenden Regionalliga-West-Saison 2021/2022. Der KFC Uerdingen zog die Notbremse.

14 Spiele - aber zehn Niederlagen, drei Remis und nur ein Sieg: Damit sind die Verantwortlichen des Fußball-Regionalligisten KFC Uerdingen um Vorstandschef Damien Raths nicht zufrieden. Der Tabellenletzte trennte sich am Dienstagabend offiziell von Cheftrainer Dmitry Voronov. Gespräche mit potenziellen Voronov-Nachfolgern wurden bereits aufgenommen.

KFC will Voronov eine andere Position im Klub anbieten

"Wir glauben weiterhin fest daran, dass wir die Liga halten können, jedoch stagnierte zuletzt die sportliche Entwicklung. Deshalb haben wir uns zu diesem Schritt entschieden. Wir möchten uns ganz herzlich bei Dmitry Voronov für seine geleistete Arbeit in der Position des Chef-Trainers bedanken. Auch aufgrund seines Engagements im Sommer war es überhaupt möglich, eine Regionalligamannschaft für die aktuelle Saison zu stellen und am Spielbetrieb teilzunehmen. Wir werden mit Dmitry auch in Zukunft einen gemeinsamen Weg beschreiten und ihn in einer anderen Position im Verein einsetzen", erklärte KFC-Boss Raths in einem offiziellen Statement.

Bis auf Weiteres wird Sportchef Patrick Schneider die Mannschaft übernehmen. Dabei wird Ouadie Barini keine Rolle mehr spielen, wie der KFC mitteilte. "Im Zuge der sportlichen Neuausrichtung wird auch Ouadie Barini nicht mehr Teil der Mannschaft des KFC sein", heißt es vom Verein. Der 30-jährige Stürmer bestritt zehn Begegnungen für die Krefelder und konnte zwei Tore erzielen.

Nächster KFC-Gegner ist Fortuna Düsseldorf II

Am kommenden Samstag (14 Uhr) empfängt das Liga-Schlusslicht in Velbert dann Fortuna Düsseldorf II.

Zuvor hatten bereits Alemannia Aachen (Fuat Kilic ersetzte Patrick Helmes), der SV Rödinghausen (Carsten Rump ersetzte Nils Drube) und der SV Straelen (Rudi Zedi ersetzte Benedict Weeks) einen Trainerwechsel vollzogen.

