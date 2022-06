Regionalliga: Wann RWO, Schalke und Wattenscheid spielen

Essen. Der Rahmespielplan der Regionalliga West steht fest. Rot-Weiß Oberhausen eröffnet die Saison gegen Aachen. Die große Übersicht.

Rot-Weiß Oberhausen eröffnet mit einem Heimspiel am 22. Juli (Uhrzeit noch offen) gegen Alemannia Aachen die Regionalliga-West-Saison 2022/2023. Für die SG Wattenscheid 09 wartet bei der Liga-Rückkehr sofort ein Hammer-Start: am 1. Spieltag geht es zum Top-Favoriten Preußen Münster, am 2. Spieltag reist Mit-Favorit Wuppertaler SV in die Lohrheide.

Der Rahmenspielplan der Regionalliga-West-Saison 2022/2023 im Überblick:

1. Spieltag

Freitag, 22.07.2022

Rot-Weiß Oberhausen - Alemannia Aachen

Samstag, 23.07.2022

SC Fortuna Köln - SV Lippstadt 08

SC Preußen Münster - SG Wattenscheid 09

Fortuna Düsseldorf U23 - SC Wiedenbrück

1. FC Düren - 1. FC Bocholt

1. FC Kaan-Marienborn - Borussia Mönchengladbach U23

FC Schalke 04 U23 - SV Straelen

SV Rödinghausen - 1. FC Köln U21

Wuppertaler SV - Rot Weiss Ahlen

2. Spieltag

Samstag, 30.07.2022

1. FC Köln U21 - FC Schalke 04 U23

SV Straelen 1. FC Kaan-Marienborn

Borussia Mönchengladbach U23 - Rot-Weiß Oberhausen

Alemannia Aachen - 1. FC Düren

1. FC Bocholt - Fortuna Düsseldorf U23

SC Wiedenbrück - SC Preußen Münster

SG Wattenscheid 09 - Wuppertaler SV

Rot Weiss Ahlen - SC Fortuna Köln

SV Lippstadt 08 - SV Rödinghausen

3. Spieltag

Samstag, 06.08.2022

SC Fortuna Köln - SV Rödinghausen

SC Preußen Münster - 1. FC Bocholt

Fortuna Düsseldorf U23 - Alemannia Aachen

1. FC Düren - Borussia Mönchengladbach U23

Rot-Weiß Oberhausen - SV Straelen

1. FC Kaan-Marienborn - 1. FC Köln U21

FC Schalke 04 U23 - SV Lippstadt 08

Rot Weiss Ahlen - SG Wattenscheid 09

Wuppertaler SV - SC Wiedenbrück

4. Spieltag

Samstag, 13.08.2022

1. FC Köln U21 - Rot-Weiß Oberhausen

SV Straelen - 1. FC Düren

Borussia Mönchengladbach U23 - Fortuna Düsseldorf U23

Alemannia Aachen - SC Preußen Münster

1. FC Bocholt - Wuppertaler SV

SC Wiedenbrück - Rot Weiss Ahlen

SG Wattenscheid 09 - SC Fortuna Köln

SV Rödinghausen - FC Schalke 04 U23

SV Lippstadt 08 - 1. FC Kaan-Marienborn

5. Spieltag

Samstag, 20.08.2022

SC Fortuna Köln - FC Schalke 04 U23

SC Preußen Münster - Borussia Mönchengladbach U23

Fortuna Düsseldorf U23 - SV Straelen

1. FC Düren - 1. FC Köln U21

Rot-Weiß Oberhausen - SV Lippstadt 08

1. FC Kaan-Marienborn - SV Rödinghausen

SG Wattenscheid 09 - SC Wiedenbrück

Rot Weiss Ahlen - 1. FC Bocholt

Wuppertaler SV - Alemannia Aachen

6. Spieltag

Samstag, 27.08.2022

1. FC Köln U21 - Fortuna Düsseldorf U23

SV Straelen - SC Preußen Münster

Borussia Mönchengladbach U23 - Wuppertaler SV

Alemannia Aachen - Rot Weiss Ahlen

1. FC Bocholt - SG Wattenscheid 09

SC Wiedenbrück - SC Fortuna Köln

FC Schalke 04 U23 - 1. FC Kaan-Marienborn

SV Rödinghausen - Rot-Weiß Oberhausen

SV Lippstadt 08 - 1. FC Düren

7. Spieltag

Samstag, 03.09.2022

SC Fortuna Köln - 1. FC Kaan-Marienborn

SC Preußen Münster - 1. FC Köln U21

Fortuna Düsseldorf U23 - SV Lippstadt 08

1. FC Düren - SV Rödinghausen

Rot-Weiß Oberhausen - FC Schalke 04 U23

SC Wiedenbrück - 1. FC Bocholt

SG Wattenscheid 09 - TSV Alemannia Aachen

Rot Weiss Ahlen - Borussia Mönchengladbach U23

Wuppertaler SV - SV Straelen

8. Spieltag

Samstag, 10.09.2022

1. FC Köln U21 - Wuppertaler SV

SV Straelen - Rot Weiss Ahlen

Borussia Mönchengladbach U23 - SG Wattenscheid 09

Alemannia Aachen - SC Wiedenbrück

1. FC Bocholt - SC Fortuna Köln

1. FC Kaan-Marienborn - Rot-Weiß Oberhausen

FC Schalke 04 U23 - 1. FC Düren

SV Rödinghausen - Fortuna Düsseldorf U23

SV Lippstadt 08 - SC Preußen Münster

9. Spieltag

Samstag, 17.09.2022

SC Fortuna Köln - Rot-Weiß Oberhausen

SC Preußen Münster - SV Rödinghausen

Fortuna Düsseldorf U23 - FC Schalke 04 U23

1. FC Düren - 1. FC Kaan-Marienborn

1. FC Bocholt - TSV Alemannia Aachen

SC Wiedenbrück - Borussia Mönchengladbach U23

SG Wattenscheid 09 - SV Straelen

Rot Weiss Ahlen - 1. FC Köln U21

Wuppertaler SV - SV Lippstadt 08

10. Spieltag

Samstag, 01.10.2022

1. FC Köln U21 - SG Wattenscheid 09

SV Straelen - SC Wiedenbrück

Borussia Mönchengladbach U23 - 1. FC Bocholt

Alemannia Aachen - SC Fortuna Köln

Rot-Weiß Oberhausen - 1. FC Düren

1. FC Kaan-Marienborn - Fortuna Düsseldorf U23

FC Schalke 04 U23 - SC Preußen Münster

SV Rödinghausen - Wuppertaler SV

SV Lippstadt 08 - Rot Weiss Ahlen

11. Spieltag

Samstag, 08.10.2022

SC Fortuna Köln - 1. FC Düren

SC Preußen Münster - 1. FC Kaan-Marienborn

Fortuna Düsseldorf U23 - Rot-Weiß Oberhausen

Alemannia Aachen - Borussia Mönchengladbach U23

1. FC Bocholt - SV Straelen

SC Wiedenbrück - 1. FC Köln U21

SG Wattenscheid 09 - SV Lippstadt 08

Rot Weiss Ahlen - SV Rödinghausen

Wuppertaler SV - FC Schalke 04 U23

12. Spieltag

Samstag, 15.10.2022

1. FC Köln U21 - 1. FC Bocholt

SV Straelen - Alemannia Aachen

Borussia Mönchengladbach U23 - SC Fortuna Köln

1. FC Düren - Fortuna Düsseldorf U23

Rot-Weiß Oberhausen - SC Preußen Münster

1. FC Kaan-Marienborn - Wuppertaler SV

FC Schalke 04 U23 - Rot Weiss Ahlen

SV Rödinghausen - SG Wattenscheid 09

SV Lippstadt 08 - SC Wiedenbrück

13. Spieltag

Samstag, 22.10.2022

SC Fortuna Köln - Fortuna Düsseldorf U23

SC Preußen Münster - 1. FC Düren

Borussia Mönchengladbach U23 - SV Straelen

Alemannia Aachen - 1. FC Köln U21

1. FC Bocholt - SV Lippstadt 08

SC Wiedenbrück - SV Rödinghausen

SG Wattenscheid 09 - FC Schalke 04 U23

Rot Weiss Ahlen 1. FC Kaan-Marienborn

Wuppertaler SV Rot-Weiß Oberhausen

14. Spieltag

Samstag, 29.10.2022

1. FC Köln U21 - Borussia Mönchengladbach U23

SV Straelen - SC Fortuna Köln

Fortuna Düsseldorf U23 - SC Preußen Münster

1. FC Düren - Wuppertaler SV

Rot-Weiß Oberhausen - Rot Weiss Ahlen

1. FC Kaan-Marienborn - SG Wattenscheid 09

FC Schalke 04 U23 - SC Wiedenbrück

SV Rödinghausen - 1. FC Bocholt

SV Lippstadt 08 - Alemannia Aachen

15. Spieltag

Samstag, 05.11.2022

SC Fortuna Köln SC Preußen Münster

SV Straelen 1. FC Köln U21

Borussia Mönchengladbach U23 SV Lippstadt 08

Alemannia Aachen SV Rödinghausen

1. FC Bocholt - FC Schalke 04 U23

SC Wiedenbrück - 1. FC Kaan-Marienborn

SG Wattenscheid 09 - Rot-Weiß Oberhausen

Rot Weiss Ahlen - 1. FC Düren

Wuppertaler SV - Fortuna Düsseldorf U23

16. Spieltag

Samstag, 12.11.2020

SC Fortuna Köln 1. FC Köln U21

SC Preußen Münster - Wuppertaler SV

Fortuna Düsseldorf U23 - Rot Weiss Ahlen

1. FC Düren - SG Wattenscheid 09

Rot-Weiß Oberhausen - SC Wiedenbrück

1. FC Kaan-Marienborn - 1. FC Bocholt

FC Schalke 04 U23 - Alemannia Aachen

SV Rödinghausen - Borussia Mönchengladbach U23

SV Lippstadt 08 - SV Straelen

17. Spieltag

Samstag, 19.11.2022

1. FC Köln U21 - SV Lippstadt 08

SV Straelen - SV Rödinghausen

Borussia Mönchengladbach U23 - FC Schalke 04 U23

Alemannia Aachen - 1. FC Kaan-Marienborn

1. FC Bocholt - Rot-Weiß Oberhausen

SC Wiedenbrück - 1. FC Düren

SG Wattenscheid 09 - Fortuna Düsseldorf U23

Rot Weiss Ahlen - SC Preußen Münster

Wuppertaler SV - SC Fortuna Köln

18. Spieltag

Samstag, 26.11.2022

SV Lippstadt 08 - SC Fortuna Köln

SG Wattenscheid 09 - SC Preußen Münster

SC Wiedenbrück - Fortuna Düsseldorf U23

1. FC Bocholt - 1. FC Düren

Alemannia Aachen - Rot-Weiß Oberhausen

Borussia Mönchengladbach U23 - 1. FC Kaan-Marienborn

SV Straelen - FC Schalke 04 U23

1. FC Köln U21 - SV Rödinghausen

Rot Weiss Ahlen - Wuppertaler SV

19. Spieltag

Samstag, 03.12.2022

FC Schalke 04 U23 - 1. FC Köln U21

1. FC Kaan-Marienborn - SV Straelen

Rot-Weiß Oberhausen - Borussia Mönchengladbach U23

1. FC Düren - Alemannia Aachen

Fortuna Düsseldorf U23 - 1. FC Bocholt

SC Preußen Münster - SC Wiedenbrück

Wuppertaler SV - SG Wattenscheid 09

SC Fortuna Köln - Rot Weiss Ahlen

SV Rödinghausen - SV Lippstadt 08

20. Spieltag

Samstag, 10.12.2022

SV Rödinghausen - SC Fortuna Köln

1. FC Bocholt - SC Preußen Münster

Alemannia Aachen - Fortuna Düsseldorf U23

Borussia Mönchengladbach U23 - 1. FC Düren

SV Straelen - Rot-Weiß Oberhausen

1. FC Köln U21 - 1. FC Kaan-Marienborn

SV Lippstadt 08 - FC Schalke 04 U23

SG Wattenscheid 09 - Rot Weiss Ahlen

SC Wiedenbrück - Wuppertaler SV

Hinweis: Nach der Winterpause geht es mit dem 21. Spieltag weiter

Samstag, 04.02.2023

Rot-Weiß Oberhausen - 1. FC Köln U21

1. FC Düren - SV Straelen

Fortuna Düsseldorf U23 - Borussia Mönchengladbach U23

SC Preußen Münster - Alemannia Aachen

Wuppertaler SV - 1. FC Bocholt

Rot Weiss Ahlen - SC Wiedenbrück

SC Fortuna Köln - SG Wattenscheid 09

FC Schalke 04 U23 - SV Rödinghausen

1. FC Kaan-Marienborn SV Lippstadt 08

