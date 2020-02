Mitspieler verprügelt: Kickers Offenbach entlassen Stürmer

Offenbach. Eklat beim Regionalligisten Kickers Offenbach. Der Verein kündigt einen seiner Spieler fristlos. Er soll einem Kollegen die Nase gebrochen haben.

Stürmer Nejmeddin Daghfous, mit sechs Treffern und vier Vorlagen einer der Leistungsträger der Kickers Offenbach, ist unter der Woche im Training ausgeflippt und hat seinen Ausraster teuer bezahlen müssen. Er ist seine Anstellung bei dem hessischen Traditionsklub los. Er wurde fristlos gekündigt.

Was war passiert? Wie die "Offenbacher Post" berichtet, kam es am Mittwoch auf dem Trainingsgelände der Kickers zu skandalösen Szenen. Luigi Campagna und Daghfous gerieten im Training in einen Zweikampf. Nach diesem rastete der 33-jährige Tunesier offenbar aus. Es kam laut Medienberichten zu einer körperlichen Auseinandersetzung. OFC-Trainer Angelo Barletta schickte die beiden Streithähne demnach sofort in die Kabine. Auf dem Weg zu dieser soll die Situation eskaliert sein. Daghfous nahm den Italiener Campagna "in den Schwitzkasten" und schlug seinen Mitspieler mit der Faust ins Gesicht. Die Folge: Campagna blutete und erlitt einen Nasenbeinbruch. So schildert es die "Offenbacher Post".

Daghfous wehrt sich gegen die Darstellungen in der "Offenbacher Post"

Das will Daghfous, der auch 144 mal in der 2. Bundesliga im Einsatz war, so nicht stehen lassen. "Die Darstellungen, wie sie in der Offenbacher Post zu lesen sind, muss ich ganz entschieden zurückweisen. Sie entsprechen in keiner Weise dem, was passiert ist", sagte der 33-Jährige "Sport1".

"Ich bin noch sehr mitgenommen von dem Geschehen, da ich erst heute aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Ich möchte mich jedoch aus Rücksicht auf den Klub, meine Mannschaft und meinen Mitspieler Luigi Campagna zu dem internen Geschehen nicht weiter äußern", sagte er am späten Mittwochabend

OFC-Sportdirektor Thomas Sobotzik sprach gegenüber der "Offenbacher Post" von einem "gravierenden Vorfall" und wollte sich nicht näher dazu äußern.

Fest steht: Campagna wurde mit einer Abmahnung und Geldstrafe belegt, Daghfous erhielt die fristlose Kündigung.