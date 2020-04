RWO-Präsident Sommers befürchtet „Ende des Fußballs“

Was Gerald Haug in den ARD-Tagesthemen sagte, dürfte Fußballschaffende und -betrachtende gleichermaßen beunruhigt haben. Wie lange auf Besuche in Stadien verzichtet werden sollte, wurde der Präsident der Wissenschaftsakademie Leopoldina gefragt. Seine Antwort: „Es wird sicherlich viele Monate dauern, es können bis zu eineinhalb Jahre sein.“ Die Corona-Pandemie ende erst dann, wenn es einen Impfstoff gebe, sagte der 52-Jährige.

Sommers: Ein verheerendes Szenario

Für Hajo Sommers, Präsident des Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen, wäre dieses Szenario verheerend. „Das wäre das Ende des Fußballs in Deutschland. Zumindest ab der 3. Liga nach unten.“ Gerade Drittligisten und Regionalligisten sind auf Zuschauereinnahmen angewiesen. Der MSV Duisburg hielt sich bedeckt: „Wir kommentieren nicht jede Spekulation“, sagte ein Sprecher des Drittligisten. „Fakt ist, dass wir am liebsten vor Publikum spielen – auch weil die Zuschauereinnahmen eine wichtige Rolle spielen. Aber im Vordergrund muss die Gesundheit stehen.“

RWE-Boss Uhlig: Besser zunächst einmal abwarten

Marcus Uhlig, Vorstandschef des Regionalligisten Rot-Weiss Essen sagte zu den Perspektiven: „Wir tun sicherlich alle gut daran, zunächst einmal abzuwarten, was Politik und Verbände de facto entscheiden. Für Fußballvereine wie auch für Fußballfans wäre ein solches Worst-Case-Szenario natürlich mehr als ein heftiger Schlag, der wirtschaftlich für ganz viele kaum zu überstehen wäre.“

Als Grundlage für die Entscheidungen über Vorgehen in der Corona-Krise dienen den Politikern auch die Empfehlungen der Leopoldina-Akademie. Sie rät in ihrem 19-seitigen-Schreiben dazu, dass „sportliche Veranstaltungen nach und nach wieder ermöglicht werden“ sollten. Allerdings „in Abhängigkeit von der möglichen räumlichen Distanz und den Kontaktintensitäten der Beteiligten“.

RWO-Vereinschef Sommers glaubt nicht an eine baldige Fortsetzung: „Es wird länger dauern als Anfang der nächsten Saison.“ Vor Oktober werd kein Ball vor Zuschauern rollen.

„Sollte es wirklich so kommen, müssten wir alle Vereine und Stadien wohl bis nächstes Jahr einfrieren“, sagt der 61-Jährige. Nicht nur die Profis, sondern auch die Jugend. „Die kostet uns auch 500.000 bis 600.000 Euro pro Jahr.“