Relegation 2023 live: VfB Stuttgart gegen HSV - TV-Übertragung, Modus, VAR

Essen. Für vier Vereine geht es in die Relegation. Der VfB Stuttgart hat das erste Spiel gegen den HSV mit 3:0 gewonnen. Alle Infos in einer Übersicht.

Eine denkwürdige Fußball-Saison geht in die Verlängerung. Für die meisten Fußballclubs von der 1. bis zur 3. Liga ist die Saison 2022/23 beendet. Vier Vereine müssen oder dürfen aber nachsitzen - in der Relegation. Die Relegationsspiele um je einen Startplatz in der Bundesliga und 2. Bundesliga versprechen Spannung und Drama. Den Anfang machten am Donnerstag der VfB Stuttgart und der HSV. Für beide geht es um den letzten Bundesliga-Startplatz. Der VfB Stuttgart gewann das Hinspiel mit 3:0 und machte einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt. (fs mit dpa)

Relegation: Wie sehen die Paarungen aus? Wann wird gespielt? Wer überträgt? Alle Infos

Relegation: Bundesliga gegen 2. Bundesliga live

Der VfB Stuttgart kämpft gegen den Hamburger SV um den Verbleib in der deutschen Eliteliga. Den Hamburgern wurde am Sonntag vom 1. FC Heidenheim der zweite direkte Aufstiegsplatz in letzter Sekunde noch entrissen. Der Tabellendritte der 2. Liga hat im Rückspiel am Montag in einer Woche (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) Heimrecht und muss einen 0:3-Rückstand aufholen.

Der HSV erlebte ein Drama in der 2. Bundesliga. Nun geht es in der Relegation gegen den VfB Stuttgart. Foto: Getty

Relegation: 2. Bundesliga – 3. Liga

Der Zweitliga-16. Arminia Bielefeld bekommt es mit dem SV Wehen Wiesbaden zu tun. Der Drittligist belegte in der abgelaufenen Saison zwar nur den vierten Platz, profitierte aber von der Regelung, dass der SC Freiburg II als Zweitvertretung eines Bundesligisten nicht in die 2. Liga aufsteigen darf. In dieser Relegation hat der Außenseiter am kommenden Freitag (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) zunächst Heimrecht, ehe die Entscheidung am 6. Juni (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) in Bielefeld fällt.

Das Heimrecht im Rückspiel hat jeweils der Club, der weniger spielfreie Tage vor dem Hinspiel hat.

Relegation heute live im TV

Alle vier Relegations-Partien werden sowohl im Free-TV von Sat.1 als auch vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Sat.1 beginnt vor allen Spielen jeweils um 20.15 Uhr seine Übertragung, als Experte ist der frühere Nationalspieler Markus Babbel im Einsatz.

Unfassbar: So wie Schalke im Jahr 2001 und der HSV am Sonntag freuten sich die Fans des SV Wehen Wiesbaden am Samstag schon über den Aufstieg. Nun geht es aber in die Relegation. Foto: dpa

Relegation: Die Statistik

Die Relegationsspiele für die beiden höchsten Ligen wurden in der Saison 2008/09 wieder eingeführt. Seitdem hat sich in 14 Duellen mit dem Zweitligisten 11 Mal der Bundesligist durchgesetzt. In der Relegation um den letzten Zweitliga-Startplatz behielt das klassenhöhere Team dagegen nur in 4 von 14 Fällen die Oberhand.

Der Modus

Die Auswärtstorregel gilt seit der vergangenen Saison nicht mehr. Bei gleicher Trefferanzahl nach Hin- und Rückspiel wird das Rückspiel um zweimal 15 Minuten verlängert. Steht danach immer noch kein Sieger fest, fällt die Entscheidung im Elfmeterschießen.

Relegation: VAR und Torlinientechnologie

In allen vier Begegnungen kommen nach DFL-Angaben sowohl der Video-Assistent als auch die Torlinientechnologie zum Einsatz.

