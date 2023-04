Remis gegen Arsenal: Wolfsburg verpasst Sieg im Halbfinale

Wolfsburg Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg wollen zum sechsten Mal ins Champions-League-Endspiel. Das wird nach einem ärgerlich verlaufenen Halbfinal-Hinspiel aber schwer.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben eine gute Ausgangsposition für das Erreichen des Champions-League-Endspiels leichtfertig vergeben. Im Halbfinal-Hinspiel gegen den WFC Arsenal reichte es trotz einer 2:0-Führung nur zu einem 2:2 (2:1). Die zweite Partie findet am 1. Mai in London statt.

„Im ersten Moment fühlt sich das wie eine Niederlage an“, sagte Wolfsburgs Nationaltorhüterin Merle Frohms. „Aber wir können sehr viel aus diesem Spiel lernen und haben auch viel richtig gemacht. Wir sind in der Lage, Arsenal zu schlagen. Es liegt an uns.“

Vor der Wolfsburger Frauenfußball-Rekordkulisse von 22.617 Zuschauern in der Volkswagen Arena brachte Ewa Pajor die deutschen Meisterinnen in der 19. Minute in Führung. Nur fünf Minuten später nutzte Sveindis Jonsdottir einen schweren Abspielfehler der Arsenal-Verteidigerin Rafaelle zum 2:0 (24.).

Die Brasilianerin war es aber auch, die den englischen Spitzenclub kurz vor der Pause wieder heranbrachte (45.). In der 69. Minute traf die Schwedin Stina Blackstenius dann zum 2:2. Der Ausgleich fiel nur zwei Minuten, nachdem Tabea Waßmuth die große Chance zum 3:1 vergab (67.).

Lange überlegen

„2:0 vorne zu liegen und dann im eigenen Stadion noch zwei Tore zu kassieren: Natürlich fühlt sich das enttäuschend an“, sagte die Isländerin Jonsdottir. „Aber wir haben noch ein zweites Spiel in London. Also werden wir diese Chance nutzen und dort gewinnen!“

Nach einem nervösen Beginn hatte der VfL die Londonerinnen eigentlich lange Zeit im Griff. Das große Manko der Wolfsburgerinnen war nur, dass sie trotz ihres intensiven Pressings nur wenige Chancen herausspielten. Dafür war ihr Offensivspiel zu unpräzise.

Arsenal fehlten gleich vier verletzte Topspielerinnen - darunter Englands Nationalmannschafts-Kapitänin Leah Williamson sowie die EM-Torschützenkönigin Beth Mead. Trotzdem konterten die FC-Bayern-Bezwingerinnen aus dem Viertelfinale immer wieder gefährlich.

Im zweiten Halbfinal-Hinspiel hatte sich der FC Barcelona bereits am Samstag mit 1:0 beim FC Chelsea durchgesetzt. Sollte das Endspiel am 3. Juni in Eindhoven Wolfsburg gegen Barça heißen, hätte der VfL mit den Spanierinnen noch eine Rechnung zu begleichen. Denn gegen sie schied man 2022 im Halbfinale aus. Bislang erreichte Wolfsburg fünfmal das Champions-Finale. 2013 und 2014 gewann der Club auch den Pokal.