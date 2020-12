Rückzug gefordert? Keller schürt Kontroverse um Löw

Frankfurt. Die Zukunft von Bundestrainer Löw ist geklärt, doch DFB-Präsident Keller gerät unter Druck. So einvernehmlich war die Lösung offenbar nicht.

Fritz Keller, der offiziell mächtigste Funktionär im deutschen Fußball, war in einem Medienbericht als ziemlich machtlos entblößt worden. Laut Informationen von Bild soll er mehrfach eine vorzeitige Vertragsauflösung mit Joachim Löw nach der EM 2021 ausgelotet haben. Einmal sogar in einem persönlichen Telefonat mit dem Bundestrainer (Vertrag bis 2022), der den Vorstoß brüsk abgelehnt haben soll.

Beim Gipfel am vergangenen Montag, auf dem sich der DFB nach eigener Darstellung „einvernehmlich“ pro Löw entschieden hatte, soll Keller nochmals im Präsidialausschuss und später bei der Präsidiumssitzung in der Angelegenheit vorgefühlt haben. Es fehlte ihm jeweils die Unterstützung. Dieser Umstand und die Tatsache, dass solche pikanten Informationen an die Öffentlichkeit gelangten, schwächen Kellers Position weiter.

Bericht: Löw trat resolut und kämpferisch auf

Löw selbst hat nie an der Fortsetzung seiner Mission gezweifelt und zeigte sich beim Auftritt mit seinen Assistenten Marcus Sorg und Andreas Köpke vor dem Präsidialausschuss irritiert über das Vorgehen seines Arbeitgebers. Dass die Vertrauensbestätigungen von DFB-Direktor Oliver Bierhoff noch in Spanien und von Keller am Tag danach in München noch einmal in Zweifel gezogen wurden, wertete er als respektlos. Das 0:6 sieht Löw als einen punktuellen Systemabsturz, der reparabel sei. Entsprechend resolut und kämpferisch trat Löw vor der DFB-Spitze auf, wie die "Süddeutsche Zeitung" mit Berufung auf einen Teilnehmer der Konferenz berichtete.

Am Freitag trifft sich das DFB-Präsidium. Bis dahin bleibt der Eindruck, dass der größte Fachverband der Welt von einem Präsidenten ohne größere Hausmacht regiert wird. Keller, der im September 2019 mit viel Vorschusslorbeeren, aber auch mit beschnittenen Kompetenzen sein Amt angetreten hatte, wirkt zunehmend desillusioniert.

Seit Monaten schwelt intern ein Machtkampf zwischen ihm und Generalsekretär Friedrich Curtius, der die seit Jahren anhaltende Führungskrise im DFB zuspitzt und dringend notwendige Reformen verzögert. Im fünfköpfigen Präsidialausschuss, also dem innersten Führungszirkel, werden Vize Rainer Koch und Schatzmeister Stephan Osnabrügge dem Curtius-Lager zugeordnet. Keller konnte zuletzt noch auf die Unterstützung von Vize Peter Peters setzen - aber reicht das?

Richtlinienkompetenz beschnitten

Keller selbst offenbar nicht. Er sei mit der Zwischenbilanz nach einem Jahr im Amt „unzufrieden“, sagte der Winzer kürzlich. Bei seiner Wahl wurde ihm zum Beispiel die sogenannte „Richtlinienkompetenz“ samt Verantwortlichkeit „für die Belange der Nationalmannschaft“ aus der Satzung gestrichen. Dass Keller offensichtlich für seinen Alternativ-Plan ab 2021 keine Unterstützung im DFB fand, wird ihm zusätzlich zu denken geben. (dpa/sid)