Rummenigge und Klopp - von Demut keine Spur

Essen. Bayern wittert eine Verschwörung, Klopp versteht nicht, warum er nicht nach Leipzig reisen darf: Fußball im Paralleluniversum. Ein Kommentar.

Als der Fußball im Mai vergangenen Jahres unter Vorgaben seinen Betrieb wieder aufnehmen durfte, war oft von Demut die Rede. Die Funktionäre hätten dieses Wort besser nie benutzen sollen, denn es war schon damals zu erahnen, dass wenig davon übrig bleiben würde. Weil man weiß, dass Vernunft und Geldscheffeln kein harmonisches Duo bilden.

Es ist absurd genug, dass RB Leipzig sein Champions-League-Heimspiel gegen den FC Liverpool nach Budapest verlegen muss und auch Borussia Mönchengladbach für die Partie gegen Manchester City einen Spielort im Ausland sucht, weil hierzulande das Einreiseverbot aus Corona-Hochrisikogebieten tatsächlich auch für Fußballmannschaften gilt. Dass aber Liverpools Trainer Jürgen Klopp eine Ausnahme fordert und „Deutsche, die nicht im Thema sind“ belehrt, man lebe in Liverpool in einer Blase und könne „in Leipzig spielen, ohne das Virus zu verbreiten“, ist schon reichlich abgehoben.

Mit siebenstündiger Verspätung trafen die Fußballer des FC Bayern München in Katar ein. Die Mannschaft musste die Nacht zum Samstag auf dem Berliner Flughafen im Flugzeug verbringen. Foto: afp

Ehrenpräsident Hoeneß sieht "Skandal ohne Ende"

Apropos abgehoben. Am Boden blieben die Münchener Bayern, als sie zur Klub-WM nach Katar fliegen wollten. Diese bedauernswerten Geschöpfe mussten doch tatsächlich eine Nacht in ihrem Flugzeug verbringen – und das auch noch in Sitzen mit Beinfreiheit wie auf der heimischen Wohnzimmercouch.

In Berlin war die letzte Möglichkeit für eine Startfreigabe um drei Minuten verpasst worden, da musste man als FC-Bayern-Chef natürlich Verschwörung wittern. „Wir fühlen uns verarscht“, posaunte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge heraus. „Die Verantwortlichen wissen gar nicht, was sie unserer Mannschaft angetan haben.“ Und natürlich sprang ihm Uli Hoeneß zur Seite, der Ehrenpräsident sprach von einem „Skandal ohne Ende“ bei einer „so wichtigen Geschichte“. Schließlich vertrete der FC Bayern „den deutschen Fußball im Weltpokal“.

Unanständig und von Demut weit entfernt

Jeder normale Fluggast hätte sich garantiert auch über die typisch deutsche Genauigkeit geärgert. Die bornierten Bayern-Bosse aber machen eine Staatsaffäre daraus. Anstatt dankbar dafür zu sein, dass sie mitten in der Pandemiezeit für diesen fragwürdigen Kirmes-Cup um die halbe Welt düsen dürfen, vermitteln die Herrschaften den Eindruck, für den Fußball müssten Regeln nicht gelten. Das ist unanständig – und von Demut weit entfernt.