0:3! Rot-Weiss Essen verliert erneut deutlich gegen die SV Elversberg

Elversberg. Rot-Weiss Essen hat erneut eine deutlich Niederlage gegen die SV Elversberg kassiert. Nach gutem Start stand es am Ende dennoch 0:3.

Der Spitzenreiter der dritten Liga marschiert. Die SV Elversberg ließ sich auch von Rot-Weiss Essen nicht stoppen und gewann vor 5334 Zuschauern mit 3:0 (0:0). RWE war besser in Hälfte eins, konnte aber die Chancen nicht nutzen. Nach der Pause erhöhte der spielstarke Gastgeber den Druck und besaß Vorteile. Dennoch war es ein gutes Spiel der Essener, die nach neun Spielen erstmals wieder verloren.

Die Anreise nach Elversberg durch die verschneite Eifel hatte eine gewisse Symbolik: Rot-Weiss Essen musste sich warm anziehen beim Spitzenreiter. Der Mitaufsteiger spielt bislang eine grandiose Saison und hat erst vor knapp einer Woche den Aufstiegskandidaten Ingolstadt in der Ursapharm-Arena mit einem furiosen 4:3-Sieg nach Hause geschickt. Die ELV scheint auf direktem Weg in die 2.Bundesliga zu marschieren, was die Verantwortlichen vor eine neue Herausforderung stellt: Die Gegebenheiten vor Ort, die ganze Infrastruktur müsste sicherlich verbessert werden.

Rot-Weiss Essen hatte das Hinspiel 1:5 verloren

Aber das ist Zukunftsmusik, es beginnt ja erst die Rückrunde. Und da hatten die Rot-Weissen gleich etwas gutzumachen. Die 1:5-Pleite aus dem Hinspiel im Sommer 2022 ist noch präsent, weil sie in der Deutlichkeit alle überraschte. Die Elversberger sind so erfolgreich geblieben, RWE wiederum hat sich verbessert und in der neuen Umgebung eingelebt. Neun Spiele ohne Niederlage sind ebenfalls eine beachtliche Referenz.

Nachdem sich Kapitän Daniel Heber unter der Woche zum Zweitligisten 1. FC Magdeburg verabschiedet hatte, durfte man gespannt sein, welche Defensive der Angriffspower der Gastgeber entgegentreten würden. Keine Überraschung, dass Andreas Wiegel für Meiko Sponsel in die Startelf zurückkehrte. Im Angriff bekam Simon Engelmann den Vorzug vor Ron Berlinski. Und bei Elversberg durfte Luca Dürholtz beim Wiedersehen mit seinem Ex-Klub von Beginn ran.

Die Rot-Weissen begannen konzentriert und holten sich Sicherheit über längere Ballpassagen. Der überaus agile Isaiah Young verkörperte gleich von Beginn an die Entschlossenheit der Gäste, die Schmach vom Hinrunden-Auftakt zu tilgen. Der erste Schuss aufs Tor kam von Thomas Eisfeld: knapp drüber (5.).

Rot-Weiss Essen gibt zunächst den Ton an

Nach zehn Minuten tauchte der oft offensiv orientierte Felix Bastians im gegnerischen Strafraum auf und prüfte per Kopf Torhüter Nicolas Kristof, der Nachschuss ging nur ans Außennetz. Dann spielte Wiegel den Ball Young in den Lauf, dessen Schuss verfehlte das Ziel nur knapp (18.). Die dritte Essener Chance innerhalb von 20 Minuten.

Die hochgelobte Elversberger Offensive konnte gegen die sehr aufmerksame Gäste-Abwehr nur selten Tempo aufnehmen und für Gefahr sorgen. Aber RWE musste höllisch aufpassen. Plötzlich tauchte der lange Nick Woltemade vor RWE-Keeper Jakob Golz auf, doch der war auf dem Posten (20.).

Dann wieder Rot-Weiss. Youngs abgefälschter Schuss prallte ans Lattenkreuz, Lawrence Ennalis kraftloser Nachschuss wurde auf der Linie geblockt wie auch Engelmanns Versuch (22.). Das hätte das 1:0 sein müssen. Die Chancenwertung war das einzige Manko in Hälfte eins.

Es war ein spannendes Duell, mit hohem Tempo, guten spielerischen Momenten und Torchancen. Dass es nicht eine Sekunde Nachspielzeit gab, spricht für sich.

Nach der Pause dreht Elversberg auf

Elversberg kam mit neuem Mut und Schwung aus der Kabine, machte Druck. Wenn der 1,98m-Mann Woltemade Fahrt aufnahm, wurde es brenzlig. Aber RWE hielt dagegen, und Eisfeld verzog nach einem Freistoß nur knapp (51.).

Dann leitete Luca Dürholtz einen Angriff ein und Luca Schnellbacher vollendete, scheiterte jedoch an Golz (57.). Die zweite große Möglichkeit der Gastgeber, die sich nun Vorteile erspielten. Rot-Weiss geriet zusehends unter Druck. Dann war‘s passiert: Schnellbacher auf Manuel Feil und der erzielte mit einem satten Flachschuss das 1:0 (62.).

Und noch während sich Rot-Weiss aufraffte, zu antworten, fiel die Entscheidung: Feil bereitete diesmal stark vor, Woltemade setzte sich körperlich und gekonnt gegen Rios Alonso durch und machte das 2:0 (70.). Nico Antonitsch hatte wenig später den nächsten Treffer auf dem Fuß (73.). Die Angriffsmaschine des Spitzenreiters rollte. Suero Fernandez setzte den Schlusspunkt mit einem abgefälschten Schuss zum 3:0 (90.). Das Glück half dann auch mit.

SV Elversberg – Rot-Weiss Essen 3:0 (0:0).

RWE: Golz – Wiegel (82. Sponsel), Rios Alonso, Herzenbruch, Bastians – Rother (66. Fandrich), Tarnat – Ennali (75. Kefkir), Eisfeld (66. Berlinski), Young (75. Holzweiler) – Engelmann.

Schiedsrichter: Lars Erbst.

Tore: 1:0 Feil (62.), 2:0 Woltemade (70.), 3:0 Suero Fernandez (90.).

Zuschauer: 5334.

