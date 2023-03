Live! Rot-Weiss Essen beim 1. FC Saarbrücken mit Felix Götze

Saarbrücken. Rot-Weiss Essen bestreitet ein schwieriges Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken. Hier geht es zum Live-Ticker.

Der berauschende Auftritt gegen den VfL Osnabrück in Hälfte zwei, hängt noch immer in den Köpfen. Tolle Atmosphäre an der Hafenstraße, tolles Spiel und mit dem 1:1 immerhin einen Punkt ergattert gegen einen Aufstiegskandidaten. Doch die Englische Woche soll für Rot-Weiss Essen natürlich nicht mit einem Kater enden. Die Aufgabe beim 1.FC Saarbrücken im Ludwigspark ist allerdings alles andere als eben mal locker lösen.

Die Saarbrücker haben sich nach erheblichen sportlichen Problemen mit zuletzt zwei Siegen beim SV Wehen-Wiesbaden (2:0) und gegen SpVgg. Bayreuth (5:0) wieder in den Kreis der Aufstiegsanwärter zurückgespielt. Die Gastgeber sind zwar nur Tabellensiebter, aber der Relegationsplatz liegt auch nur drei Punkte entfernt.

Für die Rot-Weissen ist es an diesem Samstag eine Chance, den Abstand zur Abstiegszone erneut zu vergrößern. Neun Punkte sind es vor Anpfiff, doch im Tabellenkeller werden die Konkurrenten wohl oder übel Federn lassen, denn es kommt zu direkten Duellen: Borussia Dortmund II gegen FSV Zwickau und Bayreuth gegen VfB Oldenburg. Außerdem spielt Halle beim Spitzenreiter Elversberg.

Rot-Weiss Essen in Saarbrücken mit Lawrence Ennali

Bemüht, aber zu selten erfolgreich: Ron Berlinski, Mittelstürmer von Rot-Weiss Essen, gegen den Osnabrücker Sven Köhler. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

RWE-Trainer Christoph Dabrowski hatte schon angedeutet, dass er einen elanvollen und angriffslustigen Gegner erwarte. Und mit dieser Formation will dem 1. FC Saarbrücken begegnen: Mittelfeldmann Felix Götze ist wieder fit und rutscht für Torben Müsel in die Startelf. Angreifer Ron Berlinski wird durch den Flügelstürmer Lawrence Ennali ersetzt, der gegen Osnabrück für viel Alarm in der Osnabrücker Hälfte sorgte und schließlich den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Torjäger Simon Engelmann ist aufgrund von Trainingsrückstand noch nicht im Aufgebot.

So will RWE spielen: Golz – Wiegel, Rios Alonso, Herzenbruch, Ennali – Rother, Eisfeld – Ennali, Götze, Kefkir – Young.

