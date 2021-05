5:0! RWE fegt Lippstadt weg und bleibt am BVB II dran

Essen. Rot-Weiss Essen sorgt wieder für Spannung. Durch den 5:0-Sieg über Lippstadt beträgt der Rückstand auf den BVB II nur noch vier Zähler.

Im Nachholspiel gegen den SV Lippstadt bot sich Rot-Weiss Essen am Sonntag die große Chance, den Vorsprung auf Tabellenführer Borussia Dortmund II auf vier Zähler zu verkürzen. Und RWE nutzte diese Möglichkeit eindrucksvoll. Am Ende stand ein 5:0-Sieg.

Essens Trainer Christian Neidhart änderte seine Startelf im Vergleich zum 4:1-Sieg über den VfB Homberg auf zwei Positionen. Amara Condé spielte nach seiner Gelbsperre anstelle von Jan Neuwirt, Felix Herzenbruch ersetzte in der Innenverteidigung wie erwartet Alexander Hahn, für den die Saison aufgrund eines Innenbandrisses beendet ist. Der Beginn in die Partie lief allerdings zäh. Der Gast aus Lippstadt zeigte sich in den ersten 20 Minuten voll auf der Höhe und ließ die Essener Offensive nicht in Schwung kommen. Simon Engelmann hatte schließlich in der 20. Minute die erste Torchance, köpfte jedoch ans Außennetz. Von da an kam die Hausherren aber immer besser ins Spiel. Christopher Balkenhoff parierte einen Freistoß von Kevin Grund (24.), fünf Minuten vor der Pause gelang dann aber doch noch die 1:0-Führung. Oguzhan Kefkir traf, nachdem ein Schussversuch Engelmanns noch abgeblockt werden konnte. Eine Minute später verpasste Engelmann den Doppelschlag. So ging es in die Kabinen.

Riesen-Fehler vom Lippstadt-Keeper

Nach dem Seitenwechsel war es schließlich Lippstadt-Torhüter Balkenhoff, der RWE endgültig auf die Siegerstraße brachte. Dem Schlussmann der Gäste unterlief ein folgenschwerer Fehler, als er den Ball nicht richtig traf. Engelmann bedankte sich, umkurvte Balkenhoff und traf zum 2:0 (54.). Keine fünf Minuten später war die Partie endgültig entschieden: Nach einem tollen Pass von Dennis Grote schnürte Kefkir seinen Doppelpack (58.). Und Essen hatte noch längst nicht genug. Weitere Chancen blieben zunächst ungenutzt, ehe der eingewechselte Steven Lewerenz den ebenfalls eingewechselten Maximilian Pronichev bediente und dieser zum 4:0 (78.) einnetzte. Fünf Minuten vor dem Ende erhöhte Marco Kehl-Gomez zum 5:0-Endstand. Fünf Spieltage vor Saisonende ist die Tabelle somit an der Spitze wieder begradigt. Borussia Dortmund II hat 82 Punkte (Torverhältnis: +58), RWE 78 Zähler (+56). Am kommenden Samstag (14 Uhr) gastiert RWE beim Wuppertaler SV. Der BVB ist zeitgleich beim SV Rödinghausen gefordert.

So spielten beide Mannschaften:

RWE: Davari - Grund, Herzenbruch, Heber (79. Weber), Kehl-Gomez, Grote (73. Neuwirt), Condé, Harenbrock, Young (73. Pronichev), Kefkir (73. Lewerenz), Engelmann.





Lippstadt: Balkenhoff - Steringer, Evers, Hoffmeier, Arenz (82. Oelsner), Schubert, Karimani (59. Hennecke), Heiserholt, Kaiser (65. Heinz), Liehr, Meier (65. Berisha).

