Regionalliga-Finale: Restprogramm von Preußen Münster und Rot-Weiss Essen

Essen. Fans der Regionalliga erwartet ein Herzschlagfinale. Preußen Münster und RWE liefern sich ein enges Duell. Das Restprogramm in der Übersicht.

Wie schon in der vergangenen Saison könnte das Aufstiegsrennen in der Regionalliga West erst am letzten Spieltag entschieden werden. Preußen Münster (77 Punkte) und Rot-Weiss Essen (75) liegen vier Spieltage vor dem Ende fast gleichauf an der Spitze und haben sich von der Konkurrenz abgesetzt. Lediglich Rot-Weiß Oberhausen (69) hat noch theoretische Chancen.

Rot-Weiß Oberhausen kann Rot-Weiss Essen helfen

Eine wichtige Rolle wird RWO aber definitiv noch spielen. Denn am kommenden Sonntag (14 Uhr, Stadion Niederrhein) spielt der Tabellendritte gegen Spitzenreiter Preußen Münster. Die Oberhausener können ihrem Rivalen Rot-Weiss Essen Schützenhilfe leisten. Denn RWE ist auf einen Patzer der Preußen angewiesen. Sofern die Berufungverhandlung vor dem Verbandsgericht das Urteil zur Wertung des Spiels Rot-Weiss Essen gegen Preußen Münster an diesem Donnerstag nicht kippt.

Vor dem Urteil des Sportgerichts am 4. März sah es so aus, als würde RWE der Konkurrenz enteilen. Die Niederlage am Grünen am Tisch nach dem Spielabbruch gegen Preußen und die brachten RWE spürbar aus dem Tritt. Zudem reichte es für RWE im Nachholspiel bei Rot-Weiß Oberhausen, bei Alemannia Aachen und gegen Gladbach II nur zu Punkteteilungen. Nun liegt Preußen Münster zwei Punkte vor den Essenern und hat die besten Karten.

Bei für beide Mannschaften noch vier ausstehenden Spielen steht ein echtes Herzschlagfinale im Kampf um den Aufstieg bevor.

Preußen Münster muss am Sonntag bei Rot-Weiß Oberhausen bestehen. Foto: firo

Regionalliga West: Das Restprogramm der Aufstiegskandidaten in der Übersicht:

Preußen Münster (Platz 1, 34 Spiele, 77 Punkte, 65:23 Tore)

Sonntag, 24.04., 14 Uhr: Rot-Weiß Oberhausen (A)

Freitag, 29.04., 19:30 Uhr: KFC Uerdingen (H)

Freitag, 06.05. 19:30 Uhr: SC Wiedenbrück (A)

Samstag, 14.05., 14 Uhr: 1. FC Köln II (H)

Rot-Weiss Essen (Platz 2, 34 Spiele, 75 Punkte, 73:31 Tore)

Freitag, 22.04., 19:30 Uhr: Sportfreunde Lotte (A)

Freitag, 29.04., 19:30 Uhr: Wegberg-Beeck (H)

Samstag, 07.05., 14 Uhr: SV Rödinghausen (A)

Samstag, 14.05., 14 Uhr Rot Weiss Ahlen (H)

