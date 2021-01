Doppelpack! Engelmann schießt RWE zum Sieg gegen Bonn

Essen. Das Schlusslicht aus Bonn stellt Essen lange vor Probleme. Zwei Tore von Goalgetter Simon Engelmann bringen RWE dennoch den verdienten Sieg.

Regionalliga-Spitzenreiter Rot-Weiss Essen hält auch in der Rückrunde den Kurs und bleibt ungeschlagen. Die Essener hatten allerdings mit dem kampf- und laufstarken Bonner SC reichlich viel Arbeit, bis der 2:0 (1:0)-Sieg feststand. Mit dem Erfolg gegen das Schlusslicht hat RWE auch die Heimbilanz poliert. Es war der zehnte Dreier in Folge an der Hafenstraße.

Die Rot-Weissen ahnten, was auf sie zukommen würde gegen den Abstiegskandidaten vom Rhein. Der Kampf ums Überleben kann bekanntlich besondere Kräfte freisetzen, also stellten sich die Gastgeber schon mal auf eine verbissene Gegenwehr ein.

Essen hat in der Anfangsphase noch Probleme

Doch wer geglaubt hatte, Bonn würde vom Anpfiff weg eine Mauer vor dem eigenen Strafraum hochziehen, der dürfte einigermaßen überrascht gewesen sein, denn die Gäste standen keineswegs so tief, sondern liefen die Essener mutig schon in deren Hälfte an.

Der Favorit benötigte etwa zehn Minuten, bis er sich auf die Lage eingestellt hatte und die Initiative übernahm. Nun galt es, den gegnerischen Abwehrriegel zu knacken, der im Innenblock durch Marian Tarr und Sören Lippert, erst zum Wochenende verpflichtet, verstärkt wurde.

Doch die Gastgeber taten sich schwer, weil sie mitunter nicht präzise und energisch genug agierten. Oguzhan Kefkir hatte die erste große Chance (15.), scheiterte aber mit seinem Flachschuss an BSC-Keeper Jonas Hupe. Die Situation blieb heiß. Der Ball kam Sekunden später über Isaiah Young zu Simon Engelmann, der aus zehn Metern den Ball weit über das Tor setzte.

Knapp zehn Minuten später ließ sich der Essener Torjäger aber nicht lange bitten. Vom Elfmeterpunkt versenkte er die Kugel sicher zum 1:0-Führung für die Rot-Weissen (24.). Eine etwas glückliche Führung in der Entstehung: Dennis Grote hatte zuvor clever vor dem Bonner Strafraum ein Foul gezogen, Marco Kehl-Gomez trat an und traf mit seinem Schuss die Hand eines Bonner Spielers.

RWE nach der Pause mit vielen Chancen

Die Bonner aber wirkten keineswegs geschockt, kämpften, rannten und kamen in Hälfte eins auch zu zwei guten Chancen. Dario Schumacher (19.) prüfte RWE-Torwart Daniel Davari aus 16 Metern. Noch viel besser war die Möglichkeit für Tarr, dem aber nach einer Freistoß-Flanke der Kopfball misslang (39.).

Zur zweiten Halbzeit war noch reichlich Luft nach oben bei den Hausherren, von denen man gerade zu Hause gegen den Tabellenletzten mehr Dominanz erwartet hatte. Da musste mehr kommen angesichts der knappen Führung. Ein gefährlicher Zwischenstand.

Kurz nach der Pause visierte Young das kurze Eck an, doch Bonns Hupe war zur Stelle (51.). Dann die Doppelchance von Sandro Plechaty (55.). Erst sein schönes Solo hinein in den Strafraum, dann ein schwacher Abschluss. Hupe rettete und war auch beim Nachschuss zur Stelle. Das hätte das 2:0 sein müssen.

RWE-Torjäger Simon Engelmann mit der Entscheidung

Rot-Weiss wirkte nicht so frisch und kompromisslos in den Aktionen, so dass Bonn immer wieder zum Zug kam. Allerdings hatte der Spitzenreiter auch Pech, als Engelmann aus spitzem Winkel nur den Pfosten traf (60.).

Die Essener konnten froh sein, dass die eigene Defensive kaum etwas zuließ und in der eigenen Box zuverlässig löschte. Aber die Erleichterung war fast greifbar, als Engelmann nach einem Pass von Harenbrock mit all seiner Erfahrung aus kurzer Distanz das 2:0 (76.) erzielte. Es war die Entscheidung. Rot-Weiss Essen - Bonner SC 2:0 (1:0)

RWE: Davari - Plechaty, Heber, Hahn Grund - Grote - Harenbrock, Kehl-Gomez (82. Hildebrandt), Kefkir (71. Dorow) - Young (62. Endres), Engelmann (85. Platzek). Schiedsrichter: Koj.

Tore: 1:0 Engelmann (24. HE), 2:0 Engelmann (76.)