Erzgebirge Aue - Rot-Weiss Essen: Wie Sie das Spiel am Samstag live im TV sehen: Alle Infos zur Übertragung

Essen. Rot-Weiss Essen spielt bei Erzgebirge Aue. Wir erklären, wo Sie die Partie heute live im TV und im Stream sehen. Die Infos zur Übertragung.

Zehn Punkte hat Rot-Weiss Essen in den vergangenen vier Spielen geholt - an diesem Samstag sollen weitere in der 3. Liga folgen. Die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski trifft dann im Erzgebirgsstadion auf den FC Erzgebirge Aue (Samstag, 11. März 2023, 14 Uhr). RWE will auch den zweiten Saisonvergleich mit den Sachsen für sich entscheiden. Gegen Erfurt hatten die Essener in der Hinrunde am siebten Spieltag mit einem 2:1 an der Hafenstraße den erlösen ersten Saisonsieg eingefahren.

"Das wird dort nicht gemütlich", sagt RWE-Trainer Dabowski vor dem Spiel. Der Grund: Auf Platz 20 liegend hatte sich der FC Erzgebirge Aue von seinem Coach Timo Rost getrennt. Pavel Dotchev übernahm das Ruder - mit Erfolg. Nach einem Sprung auf Platz 18 zum Jahreswechsel haben sich die Veilchen inzwischen auf Platz 14 vorgearbeitet. "Der Trainerwechsel hat sich total gelohnt, er hat für Impulse gesorgt", sagt Dabowski über den Gegner. "Gegen solche Gegner sind wir in der Lage, ein richtig unangenehmer Gegner zu sein.“

Erzgebirge Aue - Rot-Weiss Essen: Die Rahmendaten zum Spiel

Erzgebirge Aue - Rot-Weiss Essen

Datum: Samstag, 11.03.2023

Anstoß: 14 Uhr

Ort: Erzgebirgsstadiom, Aue

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Auswärtsspiel von Rot-Weiss Essen bei Ergebirge Aue am Samstag live im TV, Live-Stream oder Live-Ticker verfolgen können.

Erzgebirge Aue - Rot-Weiss Essen live im TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga?

Die Partie von Rot-Weiss Essen bei Erzgebirge Aue wird heute bei Magentasport übertragen - der Anbieter zeigt jedes Drittliga-Spiel in voller Länge. Interessierte brauchen bei dem Streamanbieter der Telekom ein Abo, um sich das Spiel anschauen zu können. Magentasport kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 9,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 9,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 16,95 Euro im Monatsabo.

Christoph Dabowski will mit Rot-Weiss Essen den nächsten Sieg einfahren. Foto: Firo

Den Link zur Übertragung des RWE-Spiels finden Sie hier.

Zudem wird die Partie live im freiempfangbaren Fernsehen übertragen, denn auch die ARD besitzt Live-Rechte an der 3. Liga in Deutschland. Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) wird die Drittliga-Begegnung von Rot-Weiss Essen bei Erzgebirge Aue im TV zeigen. Ab 14 Uhr ist das Spiel zu sehen.

Ergebirge Aue - Rot-Weiss Essen - Liveticker auf unserer Website

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen, den Sie am Samstag hier finden.

Hier finden Sie alle News zu Rot-Weiss Essen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE