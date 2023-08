Es geht wieder los! In der neuesten Folge "Vonne Hafenstraße" sprechen wir über die Transfers von Rot-Weiss Essen, das Auftaktprogramm und die Gegner in der Dritten Liga.

Rot-Weiss Essen Hallescher FC gegen Rot-Weiss Essen am Freitag live im TV und im Stream – alles zur Übertragung der 3. Liga

Essen. Rot-Weiss Essen startet in die 3. Liga, Freitag wird beim Halleschen FC die Saison eröffnet. So können Sie das Spiel live im TV und Stream sehen.

Es geht endlich los für Rot-Weiss Essen. Die Vorbereitung ist abgehakt, ab diesem Freitag geht es für die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski um Punkte in der 3. Liga. Den Essenern wurde sogar die Ehre zuteil, die Saison mit dem Halleschen FC eröffnen zu dürfen. Los geht es am Freitagabend um 19 Uhr in Halle - und hier erfahren RWE-Fans, wo sie das Spiel im TV oder Live-Stream verfolgen können.

Hallescher FC gegen Rot-Weiss Essen am Freitag live: Die Rahmendaten

Begegnung: Hallescher FC - Rot-Weiss Essen

Datum: Freitag, 04.08.2023

Anstoß: 19 Uhr

Ort: erdgas-Sportpark (Halle)

Wettbewerb: 3. Liga

TV-Übertragung und Stream: MagentaSport

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen dem Halleschen FC und Rot-Weiss Essen am Freitag live im TV, Live-Stream oder Live-Ticker verfolgen können.

Hallescher FC gegen Rot-Weiss Essen am Freitag live im TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Fußball-Liga?

RWE-Fans, die es nicht ins Stadion schaffen, müssen auf das Spiel Hallescher FC gegen Rot-Weiss Essen nicht verzichten. Die Partie ist diesmal allerdings nicht im Free-TV zu sehen, der WDR zeigt die Lokalzeit. Bleibt also das traditionelle Zuhause der 3. Liga: MagentaSport.

Jubel bei Rot-Weiss Essen über ein Tor: (von links) Ron Berlinski, Cedric Harenbrock und Felix Götze. Foto: Michael Gohl / Funke Foto Services

Der kostenpflichtige Streamingdienst überträgt alle Spiele der 3. Liga, auch Halle gegen RWE. Kommentator bei MagentaSport ist Christian Straßburger, die Moderation übernimmt Stefanie Blochwitz, als Experte ist Martin Lanig dabei. Die Vorberichte beginnen um 18.30 Uhr. Bereits seit 2017/2018 überträgt Magenta Sport sämtliche 380 Spiele der Saison live, samstags wird auch eine Konferenz angeboten. Als Einzelspiel können Sie das RWE-Spiel aber stets live verfolgen.

Der Streamingdienst der Telekom kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo neuerdings 7,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 12,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 12,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 19,95 Euro im Monatsabo.

Vereinzelt übertragen aber auch die Dritten Programme (WDR, Bayern 3, MDR, NDR etc.) Partien im Free-TV: bis zu zwei pro Spieltag. 312 der 380 Spiele bleiben aber exklusiv bei Magenta Sport.

Hallescher FC gegen Rot-Weiss Essen am Freitag im Live-Ticker

Worauf sich die Anhänger von Rot-Weiss Essen einstellen müssen: veränderte Sendeplätze durch neue Anstoßzeiten. Mit Beginn der Saison 2023/24 erstreckt sich der Regelspieltag in der 3. Liga nur noch über drei statt bisher vier Tage. Das Montagsspiel fällt weg, und sonntags werden die drei Partien künftig auf die Anstoßzeiten 13.30 oder 14 Uhr, 16.30 Uhr und 19.30 Uhr verteilt. Auch der Samstag als Hauptspieltag wird neu aufgesetzt: Ab 13.45 Uhr laufen nunmehr fünf Partien parallel, ein Topspiel wird am späten Nachmittag angepfiffen. Der Freitag startet wie gewohnt mit einer Partie.

Christoph Dabrowski, Trainer von Rot-Weiss Essen. Foto: Michael Gohl / Funke Foto Services

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier gibt das Spiel Hallescher FC gegen Rot-Weiss Essen im Live-Ticker.

Im Live-Ticker-Center können Sie natürlich auch heute und jederzeit allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum RWE-Spiel beim Halleschen FC gibt es auch auf unserem Portal.

