Jahn Regensburgs Trainer Enochs warnt: „RWE ist spielstark“

An das Hinspiel kann sich Joe Enochs noch sehr, sehr gut erinnern. 0:0 an der Hafenstraße, und der Jahn war ziemlich glücklich mit dem Punkt. Rot-Weiss Essen war besser, belohnte sich aber nicht für einen guten Auftritt. „Wir mussten viele kritische Phasen überstehen“, sagt Enochs über die Partie bei RWE. An diesem Samstag treffen die beiden Klubs wieder aufeinander.

Während RWE durch das 0:2 am Dienstag in München im Rennen um Platz drei zurückgefallen ist, führt Regensburg die Drittliga-Tabelle souverän an. „Im Laufe der Saison haben wir uns im Spiel gegen den Ball weiterentwickelt. Wir sind mittlerweile eingespielt“, betont Enochs. Dennoch warnt er, man dürfe Essen bloß nicht unterschätzen.

Rot-Weiss Essen in Regensburg: Der Tabellenführer hat Respekt

„Sie besitzen viel Wucht und sind spielstark“, sagt er. „Rot-Weiss Essen wird uns ihr Spiel aufdrängen und wir sind gewarnt, uns auf uns zu konzentrieren.“ Wie er dem Gast begegnen will? „Wir wollen wieder aggresiv anlaufen und aus den Ballgewinnen attackieren. Wenn wir das nicht diszipliniert machen, werden wir gegen jeden Gegner in dieser Liga Probleme bekommen“, so Enochs auf der Pressekonferenz vor der Partie, die um 14 Uhr angepfiffen wird.

Alles zum 0:2 von Rot-Weiss Essen in München

Erst zweimal hat der Jahn in dieser Saison verloren, das ist mit Abstand der beste Wert der dritten Liga. Zuletzt siegte der SSV gegen die Kellerkinder Bielefeld und Duisburg, beim MSV aber knapp. „Das Spiel war ein Spiegelbild dieser Liga“, meint Enochs. „Wir nehmen jeden Gegner ernst, sonst bekommen wir Probleme.“

Unklar ist, ob Rot-Weiss wieder auf Kapitän Vinko Sapina und Stammtorwart Jakob Golz setzen kann. Beim Jahn werden Eric Hottmann, Felix Gebhardt und Erik Tallig ausfallen. Letztgenannter hat sich schwer am Knie verletzt. „Er liebt es, Fußball zu spielen, was er nun länger nicht mehr machen kann. So wie ich Erik kennengelernt habe, ist er ein sehr positiver Mensch und wird bestimmt so schnell wie möglich zurückkommen.“ Christian Viet, Oscar Schönfelder und Kelvin Onuigwe seien für Samstag fraglich.

