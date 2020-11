Live! 1:1! Heber patzt - RWE kassiert Ausgleich in Aachen

Aachen. Showdown am Aachener Tivoli. Ab 14 Uhr trifft die Alemannia in der Regionalliga West auf Spitzenreiter Rot-Weiss Essen. Das Spiel im Live-Ticker.

Für Rot-Weiss Essen läuft aktuell alles nach Plan. Der ehemalige Bundesligist ist als einziges Team der Regionalliga West noch ungeschlagen und ist in Topform. Während Konkurrent BVB II unter der Woche dem SV Rödinghausen unterlag, feierte RWE einen beeindruckenden 6:1-Sieg gegen den Wuppertaler SV. Eine Machtdemonstration.

Rot-Weiss Essen stellt sich auf harten Kampf in Aachen ein

Am Sonntag geht es zu Alemannia Aachen an den ehrwürdigen Tivoli. Die Gastgeber haben aufgrund diverser Corona-Probleme bis dato nur elf Spiele ausgetragen und sind nicht gut in Form. Aachen wartet mittlerweile seit drei Spielen auf einen eigenen Treffer. Das letzte Tor erzielte Nils Blumberg in der Nachspielzeit gegen den VfB Homberg am 04.11 (2:0). Am Mittwoch kassierte die Alemannia eine unglückliche Niederlage beim Kellerkind Sportfreunde Lotte.

Beim Aufeinandertreffen kommt es für Alemannia-Angreifer Hamdi Dahmani zum Wiedersehen mit seinem Ex-Klub. Bis zum Sommer spielte der 33-Jährige insgesamt ein Jahr für Rot-Weiss, kam dort aber oft nicht über die Reservistenrolle hinaus. In Aachen ist der gebürtige Kölner der Top-Torjäger und erzielte bereites fünf Treffer. (fs)

Hier geht es zu unserem Liveticker: