Live! 2:0! Dorow baut Essens Führung aus

Bergisch Gladbach. Am Samstag will Rot-Weiss Essen die Spitze in der Regionalliga erobern. Voraussetzung: Ein Sieg beim Kellerkind aus Bergisch Gladbach.

Die Ausgangslage ist klar: Rot-Weiss Essen reist als klarer Favorit zum SV Bergisch Gladbach. RWE ist Zweiter, bergisch Gladbach steht auf Rang 18, nach elf Partien steht erst ein Sieg beim FC Wegberg-Beeck auf der Habenseite. RWE ist auf der anderen Seite weiter ungeschlagen, muss auch diese Hürde nehmen, um den BVB II weiter unter Druck zu setzen.

Bei einem Sieg wäre RWE wieder Erster. Aber nur, weil der BVB II spielfrei hat und dann zwei Partien weniger ausgetragen hätte als die Essener. Gewinnt die U23 von Borussia Dortmund die, sind sie vier Punkte vor RWE. Mit Blick auf das kommende Programm beider Teams fällt auf, RWE hat die Kellerkinder vor der Brust. Nach Bergisch Gladbach geht es für RWE gegen Straelen und Homberg (dazwischen liegt noch das Nachholspiel gegen Gladbach II), während der BVB sich mit RWO und Schalke II messen muss.

RWE-Trainer Neidhart hat für die Aufstellung viel Auswahl

Doch zunächst steht Bergisch Gladbach auf dem Programm: Hier dürfen sich die Essener beim Abstiegskandidaten, der von fünf Heimspielen in dieser Spielzeit noch keines gewann, keinen Ausrutscher leisten. Personell hat Essens Trainer Christian Neidhart weiter sehr viel Auswahl. Und mit einem Blick auf die Statistik spricht auch alles für RWE.

Fünf Duelle gab es bisher zwischen den beiden Teams - drei in der Regionalliga und zwei in der NRW-Liga. Vier Mal gewann RWE, Bergisch Gladbach konnte nur eine Begegnung gewinnen, das war im Jahr 2012. Damals gab es ein 1:2 aus Sicht der Neidhart-Elf, Kevin Grund wird sich an diese Niederlage noch erinnern, er stand damals schon für RWE auf dem Feld. (cb)

