Live! 2:1! RWE führt erneut gegen Fortuna im DFB-Pokal

Essen. In der 2. Runde des DFB-Pokals gastiert Zweitligist Fortuna Düsseldorf beim Regionalligisten Rot-Weiß Essen. Anstoß: 18:30 Uhr. Der Live-Ticker.

Für die Rot-Weiss Essen steht ab 18.30 Uhr zum Jahresabschluss nochmal ein echtes Highlight auf dem Programm. Nachdem in der ersten Pokalrunde Bundesligist Arminia Bielefeld mit 1:0 ausgeschaltet wurde, gastiert nun der Zweitligist aus Düsseldorf an der Hafenstraße. Auch wenn die Essener natürlich als Underdog in die Partie gehen, will die Truppe von Christian Neidhart den Rheinländern das Leben so schwer wie möglich machen. In der Regionalliga West führt RWE die Tabelle zur Winterpause als ungeschlagener Spitzenreiter an.

RWE-Coach Neidhart nimmt im Vergleich zum 3:2-Erfolg in der Regionalliga gegen Wegberg-Beeck drei Änderungen in seiner Anfangself vor. Auf der Linksverteidigerposition spielt Herzenbruch für Grund. Dorow muss heute ebenfalls auf die Bank und wird von Condé auf dem linken Flügel ersetzt. Zudem übernimmt Endres für Harenbrock im offensiven Mittelfeld.

Hier geht es zum Spiel Rot-Weiss Essen - Fortuna Düsseldorf