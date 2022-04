Live! Aufstiegsrennen: Rot-Weiss Essen und Münster spielen

Essen. Spannung in der Regionalliga West: Rot-Weiss Essen empfängt den FC Wegberg-Beeck, Preußen Münster den KFC Uerdingen. Die Live-Ticker.

Zwei Punkte beträgt der Rückstand von Rot-Weiss Essen auf den Tabellenführer Preußen Münster in der Regionalliga West. Geht da noch was? Abwarten. Am Freitag hat Münster den bereits abgestiegenen KFC Uerdingen zu Gast, RWE spielt parallel an der Hafenstraße gegen den FC Wegberg-Beeck (19.30) und kann die Gäste mit einem Heimsieg ebenfalls in die Oberliga schicken. Die Kollegen von RevierSport tickern live.

Rot-Weiss Essen - FC Wegberg-Beeck 0:0

Preußen Münster - KFC Uerdingen 1:0

