Live! Dynamo Dresden gegen Rot-Weiss Essen heute im Ticker

Dresden. Schwere Aufgabe für Rot-Weiss Essen: Es geht heute (14 Uhr) in der 3. Liga im Traditionsduell gegen Dynamo Dresden. Das Spiel im Live-Ticker.

Kracher-Spiel in der 3. Liga: Dynamo Dresden empfängt heute Rot-Weiss Essen. Ein Duell zweier Vereine, die schon in der höchsten deutschen Spielklasse für Aufsehen gesorgt haben. Seit dem letzten Aufeinandertreffen im Profifußball sind einige Jahre vergangen. Erstmals seit 2008 spielen die Essener wieder im Rudolf-Harbig-Stadion. Das Interesse auf Seiten der Fans ist enorm. .

Dynamo Dresden gegen Rot-Weiss Essen: Das Spiel heute im Live-Ticker

Schon die ganze Saison über hat RWE-Trainer Christoph Dabrowski diesem Duell entgegengefiebert. „Das sind die Spiele, auf die man wartet“, sagt der Trainer. „Wir freuen uns darauf, die Stimmung zu erleben und aufzusaugen.“ Damit spricht er für sich, den Staff, die Mannschaft, ach eigentlich für alle, die es an diesem Samstag mit Rot-Weiss Essen halten.

Das wird ein Spiel! Vor mindestens 28.000 Zuschauern messen wir uns am Samstag mit Aufstiegskandidat @DynamoDresden. Stellen wir dem nächsten @3_liga-Top-Team ein Beinchen – was meint ihr?

Der Duellcheck zu #SGDRWE! https://t.co/CRDPW3lAud#immeRWEiter #nurderrwe pic.twitter.com/10vbZ7WFla — Rot-Weiss Essen (@rot_weiss_essen) April 7, 2023

Bei Dynamo wird Rot-Weiss wieder auf Felix Bastians bauen können. Der Kapitän und Verteidiger ist am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, wie Trainer Christoph Dabrowski am Donnerstag erzählt hat.

Rot-Weiss Essen in Dresden ohne Felix Götze

Dafür jedoch werden an diesem Samstag Aurel Loubongo (Reha) und Felix Götze fehlen. Mittelfeldspieler Götze sei nach wie vor krankgeschrieben. Ein viraler Infekt im Rachenbereich zwinge ihn zum Aussetzen. „Ich hoffe, dass er in den nächsten Tagen wieder fit wird“, so Dabrowski, für den auch Andreas Wiegel wieder eine Option ist: Dass der Rechtsverteidiger nach seiner Gelbsperre in Dresden einsatzbereit sein wird, war ja klar.

