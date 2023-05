Live! Gelingt Rot-Weiss Essen in Halle der Klassenerhalt?

Halle. Rot-Weiss Essen gastiert im letzten Auswärtsspiel der Saison beim Halleschen FC. Ein Punkt wäre der sichere Klassenerhalt. Der Ticker.

Noch ist der Klassenerhalt nicht in ganz trockenen Tüchern. Rot-Weiss Essen tut also gut daran, am Samstag (14 Uhr) beim Halleschen FC zu punkten. Dann würde die Mannschaft von Christoph Dabrowski auch im nächsten Jahr definitiv in der 3. Liga antreten. Sechs Punkte beträgt der Vorsprung auf den 17. VfB Oldenburg derzeit, dazu hat RWE das um neun Tore bessere Torverhältnis. Die Ausgangslage ist also gut - aber sicher darf sich RWE auch nicht sein.

Außerdem hoffen sowohl Oldenburg als auch der 18. SV Meppen auf Essener Schützenhilfe im Kampf um den Klassenerhalt. Halle steht nämlich derzeit auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Nach einer guten Serie verloren die Hallenser zuletzt drei der letzten vier Partien. Sollte Halle heute gewinnen, wäre der Meppener Abstieg besiegelt, auch Oldenburg stünde dann am Sonntag gegen den FSV Zwickau unter Zugzwang.

Aufstellung Rot-Weiss Essen: Golz – Plechaty, Rios Alonso, Herzenbruch, Kefkir – Götze, Eisfeld – Ennali, Harenbrock, Young – Engelmann

