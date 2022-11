Rot-Weiss Essen setzt sich ab: Wilder 5:3-Sieg in Oldenburg

Oldenburg. Was für ein Spiel: Rot-Weiss Essen hat den dritten Auswärtssieg in Folge eingefahren. Bei Mit-Aufsteiger VfB Oldenburg gewann RWE 5:3!

Das Nahziel ist erreicht: Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen wollte die 20-Punkte-Marke knacken – und in Oldenburg war es schon so weit: Nach dem spektakulären 5:3 (2:1)-Erfolg beim Mit-Aufsteiger hat RWE bis zur Winterpause sogar noch zwei Bonusspiele, um sich noch mehr Winterspeck anzufuttern.

Die Oldenburger hatten nach vier Niederlagen in Serie eine mutigere Gangart im Duell der Aufsteiger angekündigt – und sie hielten Wort. Eher zaghaft dagegen der Beginn bei den Gästen, was hatte man erwartet? So musste Kapitän Daniel Heber (6.) schon früh mit langem Bein klären, die Kugel flog knapp übers Tor. Und bei einem Kopfball von Kebba Badjie (10.) war Torhüter Jakob Golz schon gefordert. Als der Ex-Essener Ayodele Adetula flankte, zielte Manfred Starke in Rücklage knapp daneben.

Von RWE kam kaum Entlastung, erst mühsam berappelte sich das Team von Trainer Christoph Dabrowski. Als Isi Young flankte, kam Felix Bastians angerauscht und knallte die Kugel knapp drüber (18.).

Wiegel verursacht Strafstoß

Zwei Minuten später lag man nicht unverdient in Rückstand: Andreas Wiegel ging gegen Kebba Badjie im Strafraum ungeschickt in den Zweikampf, Schiedsrichter Eric Weisbach zögerte ein paar Augenblicke. Max Wegner, auch ein Ex-Essener, verwandelte flach unten links zum 1:0.

Jetzt mussten die Essener mehr investieren – und sie taten es. Als Berlinski Felix Götze bediente, zeigte VfB-Keeper Sebastian Mielitz seine Extraklasse (23.). Wieder Berlinski war es, der nach Bastians-Flanke um die berühmte Fußspitze verpasste (28.).

Dann nutzte Lawrence Ennali die Gunst des Augenblicks: Er war wohl einen Tick eher am Ball als der herausstürzende Mielitz, wahrscheinlich verspürte der RWE-Stürmer „eine leichte Berührung“ – und flog spektakulär. Bis zur Ausführung des Strafstoßes vergingen Minuten. Schütze Bastians blieb ganz cool und dann nagelte der Routinier den Ball in den Winkel. RWE hat wieder einen Elfmeterschützen!

RWE dreht die Partie direkt vor der Halbzeitpause

Und es kam noch besser vor der Pause, nun spielten die Gäste befreiter auf. Götze schlug einen Traumpass auf Bastians, dessen Schuss konnte Mielitz noch abwehren, doch Berlinski staubte zum 2:1 ab. Und das in der 45. Minute – besser ging es nicht.

Nach dem Wechsel ersetzte Meiko Sponsel den angeschlagenen Wiegel. Und es kam noch besser: Bastians zeigte auch, dass er es mit Köpfchen kann. Niklas Tarnat schlug mit Effet den Freistoß, der Abwehrspieler hielt den Kopf rein: 3:1 (50.). Der nächste Nackenschlag für die Oldenburger.

VfB Oldenburg kommt zurück

Aber die Feldmesse hier war noch nicht gelesen. Der VfB brauchte ein paar Minuten, aber war dann zurück im Spiel: Bei einem Konter ging Starke auf und davon, war auch von Sponsel nicht aufzuhalten und knallte die Kugel an die Stelle, an der Bastians schon Erfolg hatte: 2:3 (60.) – die Spannung war zurück.

Und da war sie wieder, die alte RWE-Schwäche bei Standards: Starke, nicht gerade von Riesen-Statur, kam bei der Ecke frei zum Kopfball: 3:3 (66.) – stark vom Oldenburger Mentalitätsriesen, schwach von RWE.

Rot-Weiss Essen hat das bessere Ende

Aber weiter ging die wilde Fahrt, man war noch mit der Einwechselung Kefkirs für Götze beschäftigt, langer Einwurf von RWE durch Sponsel , Björn Rother streift ihn mit dem Hinterkopf: 4:3 (71.).

Zehn Minuten vor Schluss nahm Dabrowski den „Aggressor“ vom Platz, Clemens Fandrich kam für Berlinski – die Zeichen standen auf Vorsprung verteidigen. Und als Sponsel flankte und Appiah unglücklich ins eigene Netz lenkte, war es amtlich. 5:3 – Langeweile geht anders.

VfB Oldenburg – Rot-Weiss Essen 3:5 (1:2).

RWE: Golz, Wiegel (46. Sponsel), Rios Alonso, Heber, Bastians (89. Herzenbruch), Tarnat (89. Kourouma), Rother, Ennali, Götze (71. Kefkir), Young, Berlinski (79. Fandrich).

Tore: 1:0 Wegner (21/FE.), 1:1 Bastians (33./FE), 1:2 Berlinski (45.), 1:3 Bastians (50.), 2:3 Starke (60.), 3:3 Starke (66.), 3:4 Rother (71.), 3:5 Appiah (89., Eigentor)

Zuschauer: 7797

