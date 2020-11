Live! 4:0! RWE nutzt weiter seine Chancen gegen Homberg

Homberg. Beim Regionalligaspiel beim VfB Homberg gilt RWE als klarer Favorit. Es gab allerdings mal eine peinliche Pleite gegen den Klub. Der Live-Ticker.

David gegen Goliath: So könnte man das Duell am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) in der Fußball-Regionalliga West zwischen dem VfB Homberg und Rot-Weiss Essen bezeichnen. Der VfB will den großen RWE ärgern - wie schon im Dezember 2019.

Zwischen dem VfB Homberg und Rot-Weiss Essen gab es bislang nur zwei Regionalliga-Duelle in der Historie. Das erste Spiel gewann Essen mit 2:1 in Duisburg, im Rückspiel kassierte RWE eine peinliche 0:2-Pleite. (fs)

Hier geht es zum RevierSport-Live-Ticker: