Live! Nach Nowak-Wirbel: Rot-Weiss Essen trifft auf Neidhart

Essen. Bei Rot-Weiss Essen war unter der Woche jede Menge los. Heute geht es gegen Waldhof Mannheim - und damit gegen den Ex-Trainer. Der Live-Ticker.

Die Verantwortlichen von Rot-Weiss Essen werden am Samstagnachmittag vermutlich erst einmal durchgeatmet haben. Zwar zog Borussia Dortmund II (1:0 gegen den SV Meppen) an RWE in der Tabelle vorerst vorbei und der Hallesche FC (1:0 gegen die SpVgg Bayreuth) auf einen Punkt an die Essener heran. Aber die Niederlage Bayreuths sorgte dafür, dass der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auch nach diesem Spieltag mindestens fünf Zähler betragen wird. Mehr noch: Ein Essener Sieg gegen Waldhof Mannheim (heute, 14 Uhr) wäre Kampf um den Klassenerhalt wohl schon die Vorentscheidung, bei dann acht Zählern Vorsprung und noch sechs ausstehenden Spielen.

Das Spiel gegen Mannheim birgt derweil durchaus Brisanz, ist bei den Kurpfälzern doch Christian Neidhart seit Sommer Trainer. Der 54-Jährige stand in den vergangenen beiden Regionalliga-Jahren bei den Essenern an der Seitenlinie, ehe er in der Vorsaison kurz vor Ende der Spielzeit entlassen wurde, RWE gelang schließlich unter Interims-Trainer Jörn Nowak der Aufstieg.

Wenn es nun an der Hafenstraße zum Wiedersehen mit Neidhart kommen wird, ist eben jener Nowak nicht dabei. Denn am Donnerstag platzte die Bombe: Eine Nachricht, die auch viele RWE-Fans überrascht hatte.

Waldhof Mannheim hofft noch auf den Aufstieg

Zurück zum Sportlichen: Während RWE noch ein paar Punkte benötigt, um die Klasse zu halten, gilt es für Mannheim, die kleine Restchance auf den Aufstieg zu wahren. Mit 51 Punkten ist der Waldhof Tabellensiebter, gegenwärtig beträgt der Rückstand auf den Vierten 1. FC Saarbrücken fünf Zähler. Weil der SC Freiburg II Dritter ist und nicht aufsteigen kann, würde der vierte Platz derzeit zur Teilnahme an der Relegation berechtigen. Auf fremden Plätzen treten die Mannheimer aber alles andere als zweitligareif auf: Mit nur elf Zählern belegt das Neidhart-Team hier sogar einen Abstiegsplatz.

