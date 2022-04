Live! Rot-Weiss Essen drückt RWO gegen Münster die Daumen

Preußen Münster gastiert am Sonntag bei Rot-Weiß Oberhausen.

Oberhausen. Nach dem Sieg von RWE in Lotte steht nun Preußen Münster unter Zugzwang. Bei RW Oberhausen muss ein Sieg für die Tabellenführung her. Der Ticker.

Rot-Weiss Essen hat seine Hausaufgaben diesmal schon am Freitag gemacht. 3:0 gewann die Mannschaft von Christian Neidhart beim dadurch feststehenden Absteiger Sportfreunde Lotte, der Sieg war zu keiner Zeit gefährdet. Durch den Erfolg thront RWE seit Freitagabend wieder auf dem ersten Platz der Regionalliga West. Damit das so bleibt, müssen die Essener an diesem Sonntag (14 Uhr) ausgerechnet Rivale Rot-Weiß Oberhausen die Daumen drücken.

Denn die Kleeblätter empfangen im Stadion Niederrhein Preußen Münster, das mit einem Sieg wieder den Platz an der Spitze übernehmen würde. Bei einem Unentschieden wären RWE und Münster punktgleich - allerdings bliebe Essen vorne, da das Torverhältnis durch die beiden jüngsten deutlichen Erfolge inzwischen leicht für RWE spricht.

Rot-Weiß Oberhausen - Preußen Münster

