LIVE! Rot-Weiss Essen empfängt Münster zum Verfolgerduell

Essen. Ohne Zuschauer, dafür in Erwartung eines Topgegners: RWE hat in der Regionalliga Drittliga-Absteiger Preußen Münster zu Gast. Der Live-Ticker.

Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen empfängt Preußen Münster zum Verfolgerduell. Während gegen Düsseldorfs U23 noch vor ziemlich vollen Rängen gespielt werden konnte, muss sich das Team von Trainer Christian Neidhart nun wieder dem Corona-Diktat beugen und die Tore dicht machen.

Sportlich kommt auf RWE in dem Drittliga-Absteiger ein echtes Kaliber zu. „Beide Vereine verfügen über einen guten Kader mit erfahrenen Spielern, die sich nicht mit Mittelmaß zufrieden geben wollen“, umreißt Neidhart die Lage.

Beide wollen den Dortmunder Spitzenreitern auf die Pelle rücken, dagegen hat Neidhart nichts einzuwenden. Die Aufgabe wird allerdings schwer genug: Mit dem Ex-Karlsruher Justin Möbius und zuletzt mit der Verpflichtung von William Moller (22), einem Stürmer mit Erfahrung in der ersten und zweiten dänischen Liga, deuten die Münsteraner an, dass ihr Besuch in der Regionalliga eher von kurzer Dauer sein soll. Aber das haben schon ganz andere gedacht. (helm)

