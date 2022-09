Live! Rot-Weiss Essen gastiert beim VfL Osnabrück

In Osnabrück will Rot-Weiss Essen wieder jubeln wie in der Vorwoche gegen Erzgebirge Aue.

Osnabrück. Flutlichtspiel für Rot-Weiss Essen: Nach dem ersten Saisonsieg soll auch beim VfL Osnabrück etwas Zählbares her. Der Live-Ticker.

"Never change a winning team", getreu diesem Motto setzt RWE-Trainer Christoph Dabrowski auf die Startelf, die am letzten Freitag beim 2:1 gegen Erzgebirge Aue den ersten rot-weissen Saisonsieg in der 3. Liga eingefahren hat.

Hier geht es zum Live-Ticker der Partie VfL Osnabrück gegen Rot-Weiss Essen

Heißt auch, dass Moritz Römling, der seine Gelb-Rot-Sperre aus dem Bayreuth-Spiel abgesessen hat, zunächst einmal auf der Bank Platz nimmt. Sandro Plechaty, letztes Jahr noch Stammspieler, gehört erneut nicht zum 20er Spieltagskader der Essener. Das gilt auch für Erolind Krasniqi, Mustafa Kourouma, Raphael Koczor und Kevin Holzweiler. Sascha Voelcke, Michel Niemeyer, Thomas Eisfeld und Meiko Sponsel fehlen verletzungsbedingt.

RWE-Trainer Christoph Dabrowski sagte vor dem Spiel: "Uns erwartet eine heiße Atmosphäre an der Bremer Brücke. Aber die Stimmung kennen wir natürlich auch von der Hafenstraße. Deshalb wird uns da nichts überraschen. Die Mannschaft hat nach dem Trainerwechsel verloren und wird eine Reaktion zeigen wollen. Wir haben aber in der Analyse gesehen, dass da beim VfL das ein oder andere Problem vorhanden ist. Unser Ziel muss es sein, gut ins Spiel zu kommen. Dann wird vielleicht auch das Stadion unruhig, so dass die Stimmung kippen könnte.

Aber klar ist auch, dass Osnabrück ein gestandener Drittligist ist, sie sind uns viele Schritte voraus. Es ist eine Mannschaft, die ambitioniert ist. Der Verein versucht eigentlich jedes Jahr wieder an die Tür der 2. Bundesliga zu klopfen. Uns erwartet auf jeden Fall ein schweres Auswärtsspiel."

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE