Live! Rot-Weiss Essen gegen MSV Duisburg - das Spiel im Live-Ticker

Essen. Revierderby in der 3. Liga. Um 14 Uhr empfängt Rot-Weiss Essen heute den MSV Duisburg. Hier gibt es alle Infos zum Geschehen auf dem Platz.

Es ist das mit Spannung erwartete Derby in der 3. Liga: Rot-Weiss Essen empfängt heute ab 14 Uhr den MSV Duisburg. Der Wunsch von RWE-Trainer Christoph Dabrowski für das Spiel an der Hafenstraße liegt auf der Hand: „Wir wollen endlich mal wieder einen Heimsieg mit unseren Fans feiern. Ich glaube, danach sehnen sich alle, nicht nur die Spieler!“

Hier geht es zum Liveticker Rot-Weiss Essen – MSV Duisburg

Eins ist klar: Für den Verlierer dürfte es in den nächsten Wochen ungemütlich werden, zumal die unten im Keller der Liga ordentliche Lebenszeichen schicken und sich längst nicht geschlagen geben. „Ich habe immer gesagt, wir können uns nicht zurücklehnen, sondern stecken immer noch mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Wir müssen selber die Meter machen und uns nicht auf andere verlassen - am besten mit einem Derbysieg“, gibt sich der RWE-Coach kämpferisch.

RWE gegen MSV: Auch MSV setzt auf Fans

MSV-Trainer Torsten Ziegner erwartet einen Gegner, der hart kämpfen wird und die Atmosphäre im ausverkauften Stadion als Rückenwind nutzen will. Über die Essener will sich Torsten Ziegner aber gar nicht so viele Gedanken machen. „Wir konzentrieren uns auf uns mit dem Ziel, am Sonntag das Spiel zu gewinnen“, so der 45-Jährige. 2500 Duisburger Schlachtenbummler würde es freuen, wenn der Plan aufgeht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE