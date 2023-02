Live! Rot-Weiss Essen gegen MSV Duisburg: Polizei, Anreise, Straßensperren: Alle Derby-News im Liveblog

RWE gegen MSV: Hexenkessel an der Hafenstraße

RWE gegen MSV: Hexenkessel an der Hafenstraße

Pott-Klassiker am Sonntag an der Hafenstraße: Rot-Weiss Essen empfängt in der Rückrunde der Dritten Liga den MSV Duisburg. Im Hinspiel hat es keinen Sieger gegeben. Das soll sich im Traditionsderby nun ändern.