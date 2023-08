Live! Rot-Weiss Essen gegen Preußen Münster heute im Ticker

Vonne Hafenstraße – der RWE-Talk: Wieder kein Sieg: RWE steht im Münster-Derby unter Druck

Rot-Weiss Essen hat sich im Auswärtsspiel bei Viktoria Köln einen Punkt erkämpft und wartet weiter auf den ersten Sieg der Saison. Beim 0:0 lief noch nicht alles rund. In unserem RWE-Talk "vonne Hafenstraße" analysieren die RWE-Experten Justus Heinisch und Rolf Hantel gemeinsam mit Moderatorin Kira Alex was Rot-Weiss zum Siegen noch fehlt. Der Blick geht auch nach vorne, denn am Sonntag steht das heiß erwartete Derby gegen Preußen Münster an.

Video: FUNKE Foto & Video